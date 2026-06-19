La inteligencia artificial entra en la formación sanitaria en Tenerife con simulaciones hospitalarias reales

La inteligencia artificial comienza a ganar espacio en la formación sanitaria en Tenerife. La Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria ha participado junto al CIFP Los Gladiolos en una experiencia de simulación hospitalaria dirigida a alumnado de Enfermería y del ciclo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

La actividad se enmarca en SimIA, un proyecto de innovación de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Su finalidad es incorporar la simulación con inteligencia artificial como herramienta de aprendizaje para entrenar competencias técnicas y profesionales en entornos asistenciales realistas.

El proyecto permite al alumnado enfrentarse a situaciones similares a las que puede encontrar en un hospital, pero dentro de un espacio formativo controlado. De esta forma, los futuros profesionales pueden practicar procedimientos, mejorar la coordinación y tomar decisiones sin riesgo para pacientes reales.

Un escenario clínico para aprender a trabajar en una UCI

La experiencia se desarrolló mediante un escenario de simulación clínica de alta tecnificación, diseñado de forma conjunta por la Escuela de Enfermería de La Candelaria y el CIFP Los Gladiolos. El objetivo era reproducir una situación propia de un entorno hospitalario y favorecer la colaboración entre estudiantes de distintos niveles formativos.

La actividad estuvo liderada por tres estudiantes de cuarto curso del Grado en Enfermería, que impartieron un taller a 17 alumnos y alumnas de TCAE. La sesión se centró en los cuidados de un paciente ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Tras la parte teórica, el alumnado puso en práctica lo aprendido mediante una simulación clínica en un entorno realista y tecnificado. Este tipo de formación permite ensayar actuaciones propias de unidades de alta complejidad, donde la coordinación entre profesionales resulta fundamental.

Coordinación, comunicación y toma de decisiones

El ejercicio permitió al alumnado acercarse al funcionamiento de un servicio que exige comunicación efectiva, anticipación clínica, reparto de tareas y capacidad para actuar en equipo.

En una UCI, los profesionales sanitarios trabajan en situaciones de alta presión, con pacientes que requieren vigilancia constante y respuestas rápidas. Por eso, la formación no se limita a los conocimientos técnicos, sino que también incluye habilidades transversales como la organización, la colaboración y la toma de decisiones compartida.

La simulación facilita que el alumnado practique estos aspectos antes de incorporarse plenamente al entorno asistencial. Además, favorece que estudiantes de Enfermería y futuros TCAE aprendan a coordinarse desde su etapa formativa, algo especialmente relevante porque ambos perfiles compartirán espacios de trabajo durante su carrera profesional.

Formación conjunta entre Enfermería y FP sanitaria

Uno de los elementos destacados del proyecto es el trabajo conjunto entre alumnado universitario y de Formación Profesional sanitaria. La actividad permitió que los estudiantes de cuarto de Enfermería asumieran un papel activo en la enseñanza, mientras que el alumnado de TCAE pudo familiarizarse con procedimientos y dinámicas propias de una unidad crítica.

Este modelo reproduce de forma temprana la realidad de los equipos sanitarios, donde distintos perfiles profesionales intervienen de manera coordinada en la atención al paciente.

La colaboración entre centros también refuerza el vínculo entre la formación académica y la práctica asistencial. En este caso, participaron una escuela universitaria vinculada al sistema sanitario público y un centro integrado de Formación Profesional especializado en enseñanzas sanitarias.

Los Gladiolos, centro de referencia en FP sanitaria

La actividad tuvo lugar en las instalaciones de simulación clínica del CIFP Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife. El centro está reconocido como Centro de Excelencia Nacional de Formación Profesional en Sanidad y cuenta con espacios avanzados para la formación, la innovación y la investigación educativa.

Estas instalaciones permiten recrear entornos sanitarios y trabajar con metodologías activas de aprendizaje. En la familia profesional de Sanidad, este tipo de recursos resulta especialmente útil para que el alumnado pueda practicar antes de incorporarse a centros asistenciales reales.

El uso de simulación clínica se ha consolidado en los últimos años como una herramienta relevante en la enseñanza sanitaria, ya que ayuda a entrenar técnicas, protocolos y respuestas ante situaciones complejas.

La Escuela de Enfermería de La Candelaria

La Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora de Candelaria depende del Servicio Canario de la Salud y está adscrita a la Universidad de La Laguna. Es el centro decano de la formación enfermera en Canarias y su trayectoria se remonta a 1967.

En 1979 se integró en el sistema universitario, consolidando una relación directa entre la formación académica y la práctica asistencial desarrollada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

A lo largo de casi seis décadas, la Escuela ha formado a miles de profesionales de Enfermería que ejercen en el sistema sanitario canario, en otros puntos de España y también en el ámbito internacional.