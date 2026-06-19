Hormigón para el acantilado de Tabaiba Baja tras el desprendimiento que se produjo en enero

Las obras de seguridad del acantilado de Tabaiba Baja, junto a la playa del Moro, dan un nuevo paso. Durante estos días se está ejecutando la proyección de hormigón sobre la pared rocosa, “una actuación fundamental para reforzar la estabilidad del talud y minimizar el riesgo de desprendimientos”. Los trabajos forman parte de la intervención impulsada por emergencia por el Ayuntamiento de El Rosario tras el importante desprendimiento registrado el pasado mes de enero, cuando una roca de grandes dimensiones se precipitó desde la ladera.

El alcalde, Escolástico Gil, destacó la importancia de esta actuación para la seguridad de vecinos y visitantes. “Estamos ejecutando una intervención compleja pero necesaria para garantizar la estabilidad del acantilado y reducir al máximo los riesgos en una zona muy frecuentada del litoral”, indicó. “Desde el primer momento hemos actuado con responsabilidad y rigor técnico para dar una solución definitiva a este problema”, añadió.

Saneamiento de la ladera

Antes de iniciar esta nueva fase se llevaron a cabo labores de limpieza vegetal y saneamiento de la ladera, eliminando elementos inestables y acondicionando la superficie para la posterior aplicación del revestimiento de hormigón proyectado. Asimismo, ya se ha completado el sellado de las cuevas existentes en el acantilado mediante la colocación de piedras y hormigón.

Esta actuación, junto a las obras de emergencia desarrolladas en la escollera de Radazul, en el charco de Tabaiba y en la carretera de Costa Caricia con motivo de la pasada borrasca Therese, se desarrolla con fondos propios con cargo a la modificación presupuestaria de 2,8 millones de euros aprobada en el último pleno. Para hacer posible los trabajos, el Ayuntamiento mantiene restricciones puntuales de aparcamiento en la zona, “ya que son imprescindibles para permitir la maniobrabilidad”.