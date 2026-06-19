La Guardia Civil lo confirma: el error que cometen muchos conductores tinerfeños cuando aparecen estos carriles durante los desplazamientos de verano

Los desplazamientos de verano llenarán las carreteras españolas con millones de conductores, un periodo en el que los atascos y la lenta circulación aumentan. La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil buscan agilizar las zonas en las que hay mayor densidad de tráfico y, en ocasiones, habilitan carriles especiales. Sin embargo, muchos conductores desconocen la normativa para circular por ellos y pueden poner en riesgo la seguridad vial.

La Guardia Civil ha compartido un vídeo en sus redes sociales recordando a los conductores cómo deben utilizarse los carriles adicionales. "Si vas a hacer viajes en coche, ten en cuenta estos detalles sobre cómo circular por los carriles adicional", avisan.

Carriles en sentido contrario al habitual

Se habilitan normalmente en autovías y autopistas cuando el volumen de tráfico es especialmente elevado en uno de los sentidos. Para ello, la Guardia Civil utiliza parte de la calzada contraria y la delimita mediante conos, generando un carril extra para aligerar las retenciones.

En estos casos, los conductores deben circular obligatoriamente con las luces de cruce encendidas, tanto de día como de noche, y respetar una velocidad comprendida entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Cómo se debe circular por los carriles adicionales

Los carriles adicionales son aquellos que "se habilitan para la circulación en sentido contrario al habitual, el cual se encuentra delimitado y señalizado". Estos carriles suelen habilitarse reduciendo el ancho de los carriles ya existentes y aprovechando los arcenes para aumentar la capacidad de la vía.

La normativa obliga igualmente a circular con las luces de cruce encendidas y mantener una velocidad entre 60 y 80 kilómetros por hora. Desde la DGT recuerdan que estas limitaciones afectan a todos los vehículos que circulan por la zona donde se ha habilitado el carril especial.

Carriles reversibles

En los accesos urbanos se pueden encontrar carriles reversibles, los cuales se identifican fácilmente por la presencia de semáforos específicos situados sobre la calzada y por una doble línea discontinua que delimita el carril.

En ellos también es obligatorio circular con las luces de cruce encendidas y está prohibido invadir el carril destinado al sentido contrario.