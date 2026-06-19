El guachinche de Tenerife que se ha convertido en una parada obligatoria para disfrutar en verano: comida casera a precios económicos

Con la llegada del verano, hay quienes buscan en Tenerife lugares en los que se puede disfrutar de un baño para combatir el calor y disfrutar de una buena comida. En Punta del Hidalgo, se encuentra El Borgoñón de Sandra, un guachinche situado junto a la costa que destaca por su cocina tradicional canaria, sus precios asequibles y su cercanía a los charcos naturales de la zona.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado y aseguran que se trata de una parada obligatoria cada verano. "Bueno, bonito y súper bien de precio", comentan.

Cocina canaria junto al mar

La carta apuesta por recetas sencillas elaboradas con productos tradicionales. En su vista, se decantaron por la ensaladilla y el salpicón de atún para ir abriendo el apetito. También ofrece otras opciones como churros de pescado, sardinas o carne fiesta.

Los huevos a la inglesa fue otra de las elaboraciones escogidas, destacando que llevan años ofreciéndola y que se ha convertido en uno de los platos más populares del establecimiento. "La primera vez que nosotros probamos los huevos a la inglesa fue aquí hace unos años", comentan en el vídeo.

Uno de los platos más sorprendentes fue la milanesa de cochino negro de Tegueste, una propuesta poco habitual que llamó la atención de los creadores de contenido. "Si tú vienes aquí y no encuentras este plato es que solo lo tenían hoy porque no saben si lo vana dejar en carta", explican.

Un espacio para disfrutar en verano

Para finalizar la experiencia, eligieron probar la tarta de café y destacan que creen que es el primer año que tienen postres caseros "porque siempre tienen helados". Pagaron 46,90 euros de cinco personas y un detalle a destacar es que el establecimiento solo acepta pagos en efectivo.

El guachinche se ha convertido en un lugar perfecto para quienes busquen disfrutar de una comida tradicional junto al mar.

Dónde se encuentra

El Borgoñón de Sandra en el Camino La Costa, 4, en Punta del Hidalgo. Su ubicación se ha convertido en uno de sus puntos fuerte, ya que ofrece la posibilidad de disfrutar de un baño y disfrutar de la gastronomía canaria cerca del mar.

Según explican desde el establecimiento, abren de martes a domingo a mediodía, cerrando el lunes por descanso del personal. Ofrecerán servicio durante toda la temporada de verano, convirtiéndose en una parada obligatoria para quienes visiten la isla.