Los exámenes de julio 'incendian' la ULL: cinco claves para entender las protestas de los estudiantes en Tenerife

Los alumnos de la Universidad de La Laguna (ULL) están en pie de guerra. El malestar general estalló a principios de esta semana cuando el Consejo de Estudiantes, junto a otras organizaciones estudiantiles, publicó en redes sociales un comunicado en el que advertía que los exámenes de julio dependían de una votación en la que eran minoría. Un sector que representa al profesorado en la Comisión de Reforma de los Estatutos planteó lo siguiente: eliminar un llamamiento de la convocatoria extraordinaria y, a cambio, reforzar la evaluación continua. La propuesta, pese a no haber sido bien recibida por los estudiantes, se debatirá en el Claustro, en la sesión prevista para el próximo martes, 23 de junio.

El alumnado, que considera que perder esta evaluación sería retroceder en derechos, comenzó a protestar. Primero lo hizo a través de redes sociales, con varias publicaciones y una campaña de recogida de firmas que ya han apoyado más de 6.000 miembros de la comunidad educativa. Este viernes, dieron un paso más allá y se concentró a las puertas del Rectorado, en el centro de la ciudad.

La Universidad de La Laguna se encuentra inmersa en un proceso de reforma de sus estatutos, la norma principal que regula el funcionamiento de la institución. Esta actualización fue presentada inicialmente como una adaptación a la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sin embargo, los alumnos denuncian que durante su redacción se han introducidos propuestas que “van mucho más allá de una mera adaptación normativa".

Concentración de alumnos de la ULL por la posible pérdida de una convocatoria de exámenes / María Pisaca

En concreto, advierten que les preocupa especialmente la propuesta relativa al régimen de evaluación, ya que supondría sustituir las dos convocatorias extraordinarias existentes (junio y julio) por un único periodo de exámenes. Estas son cinco claves para entender mejor el conflicto.

¿Qué opciones se debaten?

El artículo 106, el que ha suscitado la polémica, tiene dos opciones: mantener el esquema actual de evaluación (dos convocatorias y tres evaluaciones en total) o recortar un llamamiento y reforzar la evaluación continua (dos convocatorias y dos evaluaciones). Los alumnos, al menos hasta este curso, tienen tres oportunidades para aprobar una asignatura: la convocatoria ordinaria –celebrada en enero o mayo, según cuatrimestre– y los dos llamamientos de la convocatoria extraordinaria –junio y julio–. El Claustro tendrá que decidir si en los nuevos estatutos se mantiene este modelo o si, por el contrario, se elimina la última evaluación. Si saliera esta última opción, lo que plantean a cambio es reforzar la evaluación continua.

¿Son importantes estos exámenes?

Muchos alumnos, sobre todo para los de carreras como Derecho o Relaciones Laborales, no tienen evaluación continua; se juegan todo a un examen. Perder un llamamiento podría suponer que, en lugar de aprobar la asignatura en el curso, tengan que pagar segunda matrícula y presentarse el siguiente año.

Esta polémica ha conseguido algo que no suele ser muy habitual en la universidad: poner de acuerdo a toda la representación estudiantil. "Nos hemos movilizado todos los representantes de los grupos claustrales, el Consejo de Estudiantes y las 23 delegaciones que, por primera vez, se han sumado en bloque a una protesta de este tipo", aseguró el presidente del Consejo, Bentchey Martín. Según detalló, la intención con las protestas es trasladar que "están hartos" de que se recorten sus derechos. En paralelo a las movilizaciones, han iniciado una recogida virtual de firmas en la que ya han participado más de 6.000 alumnos –el 30% del total–.

¿Por qué protesta el alumnado?

En el Claustro, la representación estudiantil tiene menos peso que la del personal docente, por lo que temen que esta iniciativa salga adelante, incluso con su voto en contra. También consideran que perder un llamamiento es "perder un derecho conquistado hace décadas". Lo que pideron este viernes es que el rector se pronuncie a su favor, es decir, que intervenga y no permita que esta medida se lleve a votación. La respuesta de la máxima autoridad académica, sin embargo, no fue la esperada.

¿Por qué no interviene el rector?

El rector de la ULL, Francisco García, ha reiterado en varias ocasiones que la competencia de elaboración del Estatuto corresponde al Claustro y, en ningún caso, al equipo rectoral. "Ni podemos ni debemos intervenir, lo que sí transmitimos es que, pase lo que pase, vamos a establecer una relación intensa con el alumnado para escucharles y para que el marco que finalmente se apruebe sea justo", detalló. En este sentido, señaló que toda esta polémica debería servir para abrir un proceso de reflexión sobre cuál es el mejor método de evaluación. "Es un debate profundo que va mucho más allá, habría que hacer un seguimiento de los resultados", añadió.

¿Qué puede pasar el martes 23?

En la próxima sesión del Claustro, prevista para el próximo martes, 23 de junio, "todo puede ser posible". Para que el Estatuto salga adelante tiene que conseguir 126 votos a favor, es decir, la mitad de miembros más uno. Por tanto, ni siquiera está claro que la nueva norma se vaya a aprobar.