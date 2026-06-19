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Una delegación de Corea del Sur viaja a Tenerife para estudiar el éxito canario en la captación de agua de niebla

Seis investigadores y un directivo asiático visitan el ICIA atraídos por el proyecto 'Life Nieblas', que ya ha permitido plantar 15.000 árboles sin gasto energético

Vallehermoso, en La Gomera. | | E.D.

Vallehermoso, en La Gomera. | | E.D. / El Día

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Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

Una delegación científica y empresarial de primer nivel procedente de Corea del Sur ha visitado las instalaciones del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) en Tenerife. El objetivo del encuentro ha sido conocer de primera mano los avances del proyecto 'Life Nieblas', una iniciativa pionera basada en la captura de agua de la atmósfera para la reforestación de zonas degradadas que está situando a Canarias en el mapa estratégico de la lucha global contra la desertificación.

La comitiva asiática fue recibida por el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, junto a la directora del ICIA, Janira Gutiérrez Peraza, el coordinador del proyecto, Carlos Regalado, y el profesor de la Universidad de La Laguna, Axel Ritter.

Por parte de la delegación surcoreana, asistieron expertos del National Disaster Management Research Institute (NDMI) —dedicado a la gestión de desastres— y del Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS), especializado en ordenación del territorio, además de un directivo del sector privado.

Tecnología inspirada en la laurisilva canaria

El proyecto 'Life Nieblas', que arrancó en 2020 con financiación de la Unión Europea, se inspira de forma directa en la propia naturaleza de las islas, concretamente en la capacidad de especies de la laurisilva como el brezo para retener la humedad ambiental.

El sistema utiliza estructuras tridimensionales de filamentos verticales que interceptan las gotas de la niebla. El agua se desliza por gravedad hacia unos depósitos de almacenamiento, logrando un funcionamiento 100% autónomo y sin ningún tipo de gasto energético.

Los datos del éxito: 15.000 árboles y supervivencia récord

Durante la sesión, el consejero Narvay Quintero destacó que el proyecto ya se ha testado con éxito en áreas degradadas por incendios o deforestación en Canarias, Cataluña y Portugal, arrojando unos balances sobresalientes en la isla de Gran Canaria:

  • 120.000 litros de agua captados durante la fase de ensayos.
  • 35 hectáreas reforestadas en zonas severamente afectadas por la sequía.
  • 15.000 árboles plantados con una tasa de supervivencia del 86%, una cifra muy superior a la que se obtiene mediante los métodos de repoblación tradicionales.
  • 175 toneladas de CO2 al año es el potencial de captura estimado gracias a la nueva masa forestal generada.

Optimización en el túnel de viento de Tenerife

La agenda de la delegación de Corea del Sur incluyó una exhaustiva visita técnica a los laboratorios del ICIA en Tenerife. Los científicos examinaron el túnel de viento del laboratorio hidráulico, una infraestructura de vanguardia que ha sido clave para testar y optimizar la aerodinámica y eficiencia de los captadores.

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Asimismo, se trasladaron a Taborno (Anaga) para conocer la instrumentación hidrometeorológica del instituto, donde el Departamento de Producción Vegetal monitoriza la física de suelos, los procesos hidrológicos y la adquisición de datos en tiempo real, consolidando el potencial de esta tecnología canaria para ser replicada a escala internacional.

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