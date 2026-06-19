Cuidado si buscas ver el Mundial gratis: la Guardia Civil avisa de esta peligrosa estafa que busca robar los datos bancarios de los tinerfeños

El Mundial 2026 ya ha comenzado y 48 selecciones pelan por alzarse con el título. Los ciberdelincuentes están aprovechando esta situación para difundir ofertas falsas para ver los partidos de manera gratuita. Sin embargo, se tratan de estafas que buscan "meterte un gol por la escuadra", accediendo a los datos personales y bancarios de las víctimas.

La Guardia Civil ha lanzado un aviso sobre cómo actuar los ciberdelincuentes para estafar a sus víctimas con los partidos del Mundial 2026. "¡Que no te metan un gol con las “ofertas” para ver el Mundial gratis!", advierten.

Cómo actúan los ciberdelincuentes

"Los ciberdelincuentes están aprovechando la fiebre del fútbol para lanzar campañas de fraude bancario", advierte la Guardia Civil. Estos están ofreciendo a los interesados en ver los partidos del campeonato mundial ofertas tentadoras de aplicaciones streaming o IPTV para ver los encuentros de manera gratuita.

Lo que puede parecer una simple aplicación para disfrutar de los partidos, en realidad es una estafas con la que los ciberdelincuentes van a conseguir acceder y vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. "No es un virus cualquiera: una vez dentro, los atacantes toman el control total de tu dispositivo, acceden a tu banca online y pueden vaciar tus cuentas en tiempo real", alertan.

Cómo evitar ser víctima de estas estafas durante el Mundial

La Guardia Civil recomienda desconfiar de cualquier oferta que prometa ver todos los partidos gratis a través de enlaces no oficiales, las ofertas tentadoras suelen ser sinónimo de estafa. También aconseja descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales, como Google Play o App Store y evitar enlaces desconocidos que pueden dirigir a páginas web fraudulentas.

En España, todos los partidos de la Selección pueden seguirse a través de canales y plataformas autorizadas, como RTVE y DAZN, por lo que conviene acudir siempre a fuentes oficiales para evitar riesgos y extremar la precaución.

En el caso de que un usuario haya descargado una aplicación sospechosa o ha introducido sus datos bancarios en una página fraudulenta, las autoridades recomiendan actuar con rapidez y:

Desinstalar la aplicación

Cambiar las contraseñas

Revisar los movimientos bancarios

Contactar con el banco para bloquear operaciones no autorizada

La Guardia Civil anima a las víctimas interponer denunciar presentando pruebas que evidencien el fraude y ayudar a acabar con las estafas durante el Mundial 2026.