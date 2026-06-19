Casi un centenar de jóvenes tinerfeños concluyen el Bachillerato Dual Internacional en Estados Unidos y Canadá

El Cabildo de Tenerife ha celebrado la graduación de 99 estudiantes beneficiarios de sus becas para cursar el Bachillerato Dual Internacional en Estados Unidos y Canadá.

El acto tuvo lugar este jueves en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, en Santa Cruz, con la presencia de la presidenta insular, Rosa Dávila; el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina; familiares del alumnado, representantes de las escuelas y responsables del programa de estancia en ambos países.

La promoción forma parte de las becas impulsadas por el Cabildo para facilitar experiencias formativas internacionales a jóvenes de la Isla. Durante la ceremonia, Dávila felicitó a los estudiantes por el esfuerzo realizado y defendió la importancia de abrir oportunidades educativas que amplíen sus horizontes académicos y personales.

La presidenta insular subrayó que el dominio de idiomas, la adaptación a nuevos entornos y la convivencia con otras culturas son competencias cada vez más valoradas en la educación superior y en el mercado laboral.

Qué es el Bachillerato Dual Internacional

El Bachillerato Dual Internacional es una modalidad formativa que combina enseñanza presencial y online para la obtención del título de Bachiller de Estados Unidos o Canadá.

El programa se desarrolla durante los periodos lectivos correspondientes a primero y segundo de Bachillerato. Su objetivo es que el alumnado pueda completar una experiencia educativa internacional sin desvincularse de su trayectoria académica en Tenerife.

La iniciativa forma parte de las becas de inmersión lingüística y programas educativos del Cabildo de Tenerife, orientados a mejorar la competencia plurilingüe del alumnado de la Isla.

Competencias adquiridas por el alumnado

El consejero Efraín Medina destacó que este programa combina formación académica, aprendizaje de idiomas y crecimiento personal.

Durante los dos años de duración de la experiencia, los estudiantes han reforzado habilidades como la organización, la responsabilidad, la gestión del tiempo y la capacidad para desenvolverse en contextos internacionales.

Medina también señaló que la elevada demanda registrada en las convocatorias refleja el interés de las familias tinerfeñas por este tipo de iniciativas.

Más de 1.600 solicitudes

La convocatoria de la que procede esta promoción recibió 1.631 solicitudes. De ellas, 715 correspondieron a becas de inmersión lingüística en inglés, 29 a inmersión en francés y 275 a las becas de Bachillerato Dual Internacional.

Estos programas forman parte del plan de inmersión lingüística del Servicio de Educación y Juventud del Cabildo, puesto en marcha en el curso 2024.

El plan busca mejorar la competencia en idiomas del alumnado de Tenerife y favorecer su autonomía, su capacidad de toma de decisiones y su preparación para estudios o experiencias futuras en contextos internacionales.