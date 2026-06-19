Canarias registra una decena de seísmos de baja intensidad en aguas del Archipiélago y el interior de Tenerife

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha monitorizado una serie de movimientos sísmicos de baja intensidad localizados en el entorno de Canarias durante las últimas 72 horas. La actividad, caracterizada por seísmos imperceptibles para la población debido a su baja magnitud y profundidad, ha tenido su principal foco en aguas del Atlántico y en puntos concretos del interior de Tenerife.

El temblor más reciente de la serie se ha registrado a primera hora de este viernes, 19 de junio de 2026, a las 00:33, localizándose en la zona marítima de 'Atlántico-Canarias' con una magnitud de 2.5 mbLg y a una profundidad de 34 kilómetros.

Repunte de actividad submarina y picos de magnitud

El seísmo de mayor energía recogido en este intervalo tuvo lugar la noche del jueves 18 de junio, concretamente a las 21:13. Este movimiento, localizado también en aguas oceánicas, alcanzó una magnitud de 2.7 mbLg y se situó a 36 kilómetros de profundidad.

Apenas unas horas antes, a las 11:01 de esa misma jornada, el catálogo sismológico detectó otro terremoto en el Atlántico de 2.6 mbLg, llamativo por haberse originado a 0 kilómetros de profundidad, es decir, prácticamente a nivel del lecho marino superficial. El resto de eventos submarinos del listado se han mantenido en magnitudes menores, fluctuando entre 1.6 y 2.4 mbLg.

Sismicidad en el interior de Tenerife

Más allá de los focos marítimos distribuidos entre Gran Canaria y Tenerife, y al norte del archipiélago, el mapa sismológico revela actividad tectónica menor dentro de la isla tinerfeña:

Vilaflor de Chasna: El jueves 18 de junio, a las 16:57, se localizó un sismo de 1.8 mbLg en el norte de este municipio sureño, registrando una profundidad de 24 kilómetros.

El jueves 18 de junio, a las 16:57, se localizó un sismo de en el norte de este municipio sureño, registrando una profundidad de 24 kilómetros. La Guancha: Previamente, durante la noche del 16 de junio, a las 20:35, el norte de la isla registró otro movimiento leve de 1.5 mbLg a una profundidad de 12 kilómetros.

Noticias relacionadas

Los expertos recuerdan que este tipo de series de baja intensidad entran dentro de los parámetros de la actividad sismovolcánica habitual y normalizada de las Islas Canarias, sirviendo para constatar el constante seguimiento científico al que está sometido el subsuelo del Archipiélago.