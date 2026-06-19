Binter y Cantur reúnen en Tenerife a un centenar de agentes de viajes para impulsar la conexión directa con Cantabria

Binter y la sociedad pública de promoción turística del Gobierno de Cantabria, Cantur, celebraron en Tenerife un encuentro profesional dirigido a agentes de viajes con el objetivo de promocionar la conexión aérea directa entre Canarias y Santander.

El evento tuvo lugar en el Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey de Santa Cruz de Tenerife y reunió a un centenar de representantes de 25 agencias de viajes de la isla.

Promoción del destino Cantabria y refuerzo de la conectividad

Durante la jornada se presentaron las principales fortalezas del destino Cantabria, así como las posibilidades que ofrece la conexión aérea operada por Binter. La aerolínea conecta Canarias con Santander todos los días de la semana mediante vuelos directos desde Tenerife Norte, Gran Canaria y Lanzarote.

Tanto Binter como Cantur destacaron la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre instituciones y sector turístico para impulsar la llegada de viajeros al destino cántabro.

Binter y Cantur reunieron a 100 agentes de viajes en el Mencey / La Provincia

El encuentro puso en valor el papel de los agentes de viajes como prescriptores fundamentales en el diseño de experiencias turísticas personalizadas. Los organizadores subrayaron la importancia de estos profesionales en un contexto cada vez más digitalizado, en el que su asesoramiento y conocimiento del cliente continúan siendo un factor diferencial.

Durante la jornada también se repasó la evolución de la red de Binter, que actualmente alcanza 21 destinos nacionales y 10 internacionales, consolidando su papel como puente aéreo entre Canarias y distintos mercados.

El programa incluyó presentaciones institucionales, una entrega de premios y un espacio de networking entre los asistentes, acompañado de un catering inspirado en la gastronomía cántabra.

Con esta iniciativa, Binter y Cantur refuerzan su estrategia conjunta para impulsar la conectividad aérea y generar nuevas oportunidades de viaje entre Canarias y Cantabria, favoreciendo el desarrollo turístico de ambos destinos.