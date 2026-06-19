Aumentan las consultas por quemaduras solares tras la misa del papa León XIV en Tenerife

Las consultas dermatológicas por quemaduras solares y empeoramiento de enfermedades de la piel han aumentado en Tenerife tras la misa del papa León XIV celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife durante las horas centrales del día. Así lo ha advertido el Colegio de Médicos de Tenerife, que vincula este repunte a las largas exposiciones al sol durante el acto multitudinario.

La dermatóloga Marina Rodríguez ha alertado de que varios pacientes han acudido a consulta en los últimos días con lesiones compatibles con una exposición prolongada a la radiación ultravioleta. Entre las alteraciones detectadas figuran quemaduras, brotes de rosácea, empeoramiento de lupus cutáneo y sistémico, episodios de erupción polimorfa lumínica, conocida popularmente como “alergia al sol”, y otras dermatosis fotosensibles.

La especialista recuerda que el uso de crema solar, aunque necesario, no siempre evita el daño cuando la permanencia al aire libre se prolonga durante horas y coincide con los momentos de mayor radiación. En Canarias, esta circunstancia exige extremar las medidas de protección, especialmente en actos masivos, esperas prolongadas o eventos al mediodía.

El protector solar no basta en exposiciones prolongadas

Rodríguez insiste en que buena parte de la población asocia la fotoprotección únicamente al uso de crema solar. Sin embargo, permanecer varias horas al sol en Canarias y en horario de máxima radiación requiere una estrategia más amplia.

El fotoprotector SPF 50+ debe aplicarse de forma generosa y reaplicarse cada dos horas, especialmente si hay sudoración intensa. Aun así, los dermatólogos recalcan que debe combinarse con otras medidas físicas, como sombreros de ala ancha, gafas de sol homologadas, ropa de tejidos densos o fotoprotectores y pausas frecuentes en zonas de sombra.

El papa León XIV oficia la santa misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife, el acto litúrgico con el que cierra su visita a España / María Pisaca

Tras el acto religioso, muchos pacientes presentaron quemaduras en zonas que suelen quedar peor protegidas. Entre ellas se encuentran la nuca, el cuello, las orejas, los antebrazos, el dorso de los pies y el cuero cabelludo en personas con menor densidad capilar.

Son áreas expuestas a radiación directa y acumulativa durante eventos largos. Además, en muchos casos no reciben suficiente crema o no se reaplica el producto con la frecuencia necesaria.

Patologías que pueden empeorar con la radiación ultravioleta

Además de las quemaduras, los especialistas han observado un aumento de brotes en personas con enfermedades de la piel sensibles al sol. La radiación ultravioleta puede actuar como desencadenante inflamatorio e inmunológico, incluso en pacientes que tenían su patología controlada.

La rosácea puede empeorar con más enrojecimiento, sensación de calor y brotes inflamatorios. En el caso del lupus cutáneo y sistémico, la exposición solar puede tener un impacto especialmente relevante, ya que se trata de una enfermedad muy sensible a la radiación ultravioleta.

También se han registrado casos relacionados con la llamada alergia al sol, una reacción que puede producir lesiones cutáneas tras la exposición solar en personas predispuestas. Los dermatólogos recuerdan que quienes ya tienen antecedentes de fotosensibilidad deben planificar con más cuidado cualquier actividad al aire libre.

Canarias, una región con radiación UV elevada

El Colegio de Médicos recuerda que Canarias es una de las regiones europeas con mayor radiación ultravioleta. Su latitud, la elevada insolación anual, la altitud de algunas zonas y la reflexión de la luz en superficies como el pavimento o el mar incrementan la exposición.

Durante el verano, los índices de radiación pueden alcanzar valores extremos capaces de producir daño cutáneo en periodos relativamente cortos. Por eso, las recomendaciones de fotoprotección deben aplicarse no solo en playas o piscinas, sino también en conciertos, procesiones, actos religiosos, competiciones deportivas o cualquier evento al aire libre.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud publica mapas semanales de riesgo por radiación ultravioleta y establece recomendaciones en función de cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.

Sombrillas, sombra y pausas

Los dermatólogos insisten en normalizar el uso de la sombrilla en eventos multitudinarios al aire libre, igual que ocurre en la playa. Esta medida no sustituye al protector solar, pero ayuda a reducir la radiación directa y el daño acumulado.

Ante la previsión de nuevos actos durante el verano, la doctora Rodríguez recomienda evitar exposiciones prolongadas entre las 12:00 y las 17:00 horas, planificar descansos en sombra, llevar agua para mantener una hidratación adecuada y proteger de forma específica nuca, orejas, pies y antebrazos.

También aconseja utilizar estructuras portátiles de sombra cuando el evento implique permanecer varias horas en el mismo lugar. En personas con antecedentes de enfermedades fotosensibles, la prevención debe reforzarse todavía más.

Riesgos a corto y largo plazo

La exposición solar excesiva no solo provoca quemaduras inmediatas. También acelera el envejecimiento cutáneo, favorece la inmunosupresión local de la piel y aumenta el riesgo acumulado de cáncer cutáneo a largo plazo.

Los especialistas recomiendan consultar con un profesional sanitario si aparecen ampollas extensas, dolor intenso, fiebre, mareos, empeoramiento de una enfermedad cutánea previa o lesiones que no evolucionan de forma habitual tras la exposición solar.

En caso de quemadura leve, la prioridad es retirar a la persona del sol, enfriar la piel, hidratarse y evitar nuevas exposiciones hasta la recuperación. Los dermatólogos recuerdan que la fotoprotección debe entenderse como un hábito diario en Canarias, especialmente durante los meses de mayor radiación.