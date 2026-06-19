La alcaldesa de Guía de Isora celebra el frenazo del Underwater Gardens: "Es un proyecto que se hizo de espaldas a los ciudadanos"

"Es un proyecto que se hizo de espaldas a los ciudadanos y celebro que se haya podido buscar la vía técnica para renunciar a él". Así se expresó este jueves la alcaldesa de Guía de Isora, Ana Dorta (CC), sobre el frenazo al Underwater Gardens, la iniciativa empresarial a gran escala para desarrollar un parque regenerativo en Punta Blanca, en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, sobre la que el Cabildo de Tenerife ha anunciado que va a perder la declaración de interés insular que le daba vía libre.

Dorta explica que cuando llegó a la Alcaldía en 2023 se encontró con el proyecto, del que recordó que dio sus primeros pasos durante el mandato como presidente del Cabildo de Pedro Martín, anterior máximo responsable del consistorio isorano. "No era ni una demanda del Ayuntamiento ni de la ciudadanía; a mí nadie me hablaba de este parque como una prioridad", mantiene la regidora local.

Las manifestaciones de Ana Dorta llegan después de que el Cabildo de Tenerife diese a conocer el miércoles que deniega la declaración de Underwater Gardens como proyecto de interés insular, lo que supone que, salvo que alegaciones o posteriores recursos lo remedien, no podrá seguir adelante. El objetivo de sus promotores era combinar allí actividades de divulgación, conservación y restauración ambiental con una oferta complementaria vinculada al mar y a la naturaleza.

Razones de la denegación

"Esta decisión sobre un proyecto planteado para el litoral de Guía de Isora se adopta al considerar que la propuesta presentada ya no responde a los fundamentos que motivaron su declaración de interés insular en 2022, y será elevada al Pleno para su ratificación previo trámite de audiencia al promotor", sostuvo el grupo de gobierno del Cabildo (CC-PP).

La alcaldesa de Guía de Isora plantea que se reunió varias veces con la plataforma Salvar Punta Blanca. "Ellos me expusieron de manera muy descriptiva las características del proyecto y, cuanto más me lo explicaban, más en contra me ponía porque creo que era destruir esa parte del litoral de Guía de Isora emblemática y única que es Punta Blanca", asegura.

Dorta expresa que "no entendía qué interés podría tener" el proyecto. "Y mucho menos insular", apostilla. "Yo creo que más bien habría en ese momento un interés particular más que un interés insular", considera. "En ese sentido también le expresé en varias ocasiones a la presidenta del Cabildo la voluntad de no continuar con este proyecto", dice en referencia a Rosa Dávila, también de CC.

"No he dejado de tener llamadas y mensajes", apunta Dorta sobre las reacciones en el municipio al rechazo insular al proyecto. "Voy a seguir trabajando en Guía de Isora para que cualquier iniciativa que se produzca responda al interés general, respete nuestros valores ambientales y, sobre todo, cuente con el respaldo y la participación de los vecinos", asevera. "No se pueden hacer las cosas a espaldas de ellos, sino en conjunción con ellos, porque es la única manera de que estemos de acuerdo y de buscar un bien común para el municipio", añade.

Proyecto de olas

El frenazo al Underwater Gardens dejó esa celebración en Guía de Isora y también por parte de colectivos ecologistas como la Plataforma Salvar Punta Blanca, que expresó su alegría desde el primer momento. Esta organización, al igual que Canarias Tiene un Límite, pusieron el foco en otra iniciativa que les preocupa. "¿Cómo se entiende que se retire el interés insular a este parque temático mientras el propio Cabildo tramita actualmente WaveGarden, un parque temático de olas artificiales frente a la playa de La Tejita?", preguntaron desde Salvar Punta Blanca en una nota de prensa.

El grupo de gobierno insular lo niega categóricamente. "No consta en esta administración ningún expediente o solicitud relacionado con un espacio de estas características", recoge un comunicado. "Esta institución continuará actuando con transparencia, sometiendo cualquier iniciativa que pudiera presentarse en el futuro a los procedimientos legales y a los informes técnicos y ambientales que correspondan", agrega.

Canarias Tiene un Límite exige sobre WaveGarden "la denegación inmediata de cualquier figura de interés insular o autorización administrativa". "Reclamamos, una vez más, una moratoria turística real que frene la construcción de hoteles, plazas e infraestructuras como esta en el litoral canario", indica. "La tecnología WaveGarden, que generaría las olas artificiales del parque proyectado en La Tejita, no es nueva ni está libre de polémica. En los últimos años, varios de sus proyectos en el Estado han sido cancelados o rechazados frontalmente tras la presión ciudadana y ecologista", advierte, y acusa a Dávila del "doble juego" de denegar el interés insular a Underwater Gardens y tramitar la otra actuación.

Por su parte, Greenpeace celebra la decisión adoptada con Underwater y exige a la empresa la retirada definitiva del proyecto. La organización estima que la anulación de la declaración de interés insular es "un paso necesario para acabar con un proyecto que amenaza el débil equilibrio ecológico del Sur de Tenerife". Además, lamenta que el parque temático llevaba también aparejada la solicitud de ocupación de 11.691 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre en una zona protegida, "que Greenpeace ha pedido a Costas que sea denegada". Y completa: "La organización se suma a la celebración de la plataforma Salvar Punta Blanca, de la que forma parte, y afirma que seguirá trabajando hasta que el proyecto se descarte totalmente".

El portavoz de Greenpeace en Canarias, Kilian López, contextualiza que se está sufriendo "una pérdida de biodiversidad sin precedentes, lo que supone una amenaza equiparable a la del cambio climático". Y completa: "Ante esta situación no podemos permitir que proyectos como Underwater Gardens amenacen la integridad de espacios naturales protegidos para que ciertas empresas o sectores sigan acaparando beneficios económicos. Nuestra vida y la del planeta están en juego".