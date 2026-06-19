La Aemet anuncia viento flojo y temperaturas máximas de 28 grados en Tenerife este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en Tenerife una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte durante la primera parte del día y por cielos más abiertos a medida que avance la tarde.

En concreto, la predicción indica que en el norte de la isla, por debajo de unos 800 a 900 metros, habrá intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos poco nubosos durante la tarde. En el resto de zonas, el tiempo será en general poco nuboso, con algunos intervalos de nubes durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas podrán registrar ligeros ascensos en medianías del sur. Los termómetros oscilarán entre los 20 grados de mínima y los 28 grados de máxima.

En cuanto al viento, soplará flojo del nordeste, con intervalos de moderado en la vertiente este y en el extremo noroeste de la isla. En el oeste predominarán las brisas. En las cumbres centrales, el viento será en general flojo de componente oeste.

Previsión general en Canarias

En el conjunto del Archipiélago, las nubes bajas seguirán predominando a primeras horas de este sábado en el norte de las islas. En el resto de zonas, se esperan cielos poco nubosos o despejados.

Según la Aemet, en el mar habrá viento del noreste fuerza 2 o 3, que podrá aumentar a 4 o 5 en el sureste y noroeste. Se espera marejadilla o marejada. En la costa oeste, el viento será variable de fuerza 1 a 3, con brisas y mar rizada.

El tiempo por islas

En Lanzarote, el cielo estará nuboso en el norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde. En el resto de la isla habrá cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará moderado del norte y nordeste. En Arrecife, la mínima será de 19 grados y la máxima de 27.

En Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos que tenderán a poco nuboso durante la mañana. Las temperaturas apenas variarán, con ligeros ascensos de las máximas en zonas de interior. El viento será moderado del nordeste. En Puerto del Rosario, los termómetros se moverán entre los 19 y los 26 grados.

En Gran Canaria, el norte, por debajo de 700 a 800 metros, tendrá cielos nubosos que tenderán a poco nuboso a partir del mediodía. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas por la mañana. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las mínimas en medianías del sur. El viento será flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en vertientes este y extremo oeste, principalmente a primeras y últimas horas. En Las Palmas de Gran Canaria, se esperan 20 grados de mínima y 25 de máxima.

En La Gomera, el norte, por debajo de 900 a 1.000 metros, registrará intervalos nubosos, con predominio de cielos poco nubosos por la tarde. En el resto de zonas habrá cielos poco nubosos con intervalos matinales. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En San Sebastián de La Gomera, la mínima será de 21 grados y la máxima de 25.

En La Palma, se esperan intervalos nubosos y temperaturas con pocos cambios. El viento soplará flojo del nordeste, con intervalos de moderado en los extremos sudeste y noroeste. Habrá brisas en la costa oeste. En Santa Cruz de La Palma, los termómetros estarán entre los 20 y los 25 grados.

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En El Hierro, la jornada estará marcada por intervalos nubosos y temperaturas sin cambios relevantes. El viento será flojo del nordeste, con intervalos de moderado en la vertiente este y el extremo noroeste, y brisas en el suroeste. En Valverde, se esperan 17 grados de mínima y 22 de máxima.