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Adiós al tabaco en el Teide: el Cabildo de Tenerife prohíbe fumar en el Parque Nacional tras los últimos incendios ocurridos en espacios protegidos

El objetivo es evitar que las colillas puedan causar un nuevo fuego

Tenerife prohíbe fumar en el Teide

Tenerife prohíbe fumar en el Teide

María Pisaca

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha acordado la prohibición de fumar en todo el ámbito territorial del Parque Nacional del Teide como medida de prevención frente al riesgo de incendios forestales y de protección de uno de los espacios naturales más valiosos de Canarias y del conjunto del Estado.

La resolución firmada por la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, establece que no se podrá fumar en espacios abiertos dentro del Parque Nacional, incluyendo senderos, pistas, miradores, áreas recreativas, aparcamientos, zonas de estacionamiento, áreas de descanso e instalaciones de uso público, salvo en aquellas edificaciones cubiertas donde esté expresamente permitido.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destaca que en las últimas semanas se han producido tres incendios en espacios protegidos de Tenerife, presuntamente originados por colillas. “Los fuegos han afectado principalmente a formaciones de retama y rosalillo, dos especies emblemáticas y endémicas de las cumbres de la isla. Estos episodios evidencian que una simple negligencia puede tener consecuencias graves sobre ecosistemas únicos y especialmente vulnerables al fuego”, añadió.

Archivo - Parque Nacional del Teide

Archivo - Parque Nacional del Teide / JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

Medidas preventivas

Dávila precisa que “esta decisión se fundamenta en la necesidad de reforzar las medidas preventivas en un entorno especialmente sensible, caracterizado por una elevada afluencia de visitantes, unas condiciones meteorológicas que favorecen la propagación del fuego y una vegetación con una alta disponibilidad para arder”.

Además, la resolución recuerda que el hábito de fumar constituye una de las principales causas de los incendios forestales registrados en el entorno del Parque Nacional, ya sea por el abandono de colillas, su lanzamiento desde vehículos o su manipulación inadecuada.

Normativa

La medida se adopta al amparo de la normativa estatal y autonómica en materia de montes, conservación de espacios naturales protegidos y prevención de incendios forestales, así como de los principios de precaución y protección reforzada del patrimonio natural.

Igualmente, se especifica que las personas visitantes, usuarias, trabajadoras o que desarrollen actividades autorizadas dentro del Parque Nacional deberán respetar la prohibición durante toda su permanencia en el espacio natural protegido.

Noticias relacionadas y más

El Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la colaboración y responsabilidad de todas las personas que visitan el Parque Nacional del Teide para contribuir a la conservación de este enclave único, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO e integrado en la Red de Parques Nacionales, garantizando su preservación para el futuro.

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