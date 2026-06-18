Un vuelo a Tenerife Sur acaba desviado a Portugal por el mal comportamiento de dos pasajeros

Un vídeo grabado por pasajeros de un vuelo de Ryanair entre Manchester y Tenerife Sur se ha hecho viral en los últimos días por el comportamiento de un viajero que aparece cantando, bailando y caminando por el pasillo del avión antes de que la aeronave acabara desviándose a Faro, en Portugal.

El incidente ocurrió el 15 de junio, aunque las imágenes han seguido circulando en redes sociales durante los días posteriores. En la grabación se observa a un hombre recorriendo el pasillo de la cabina, cantando y haciendo movimientos de baile mientras tropieza con algunos viajeros. Parte del pasaje reacciona entre risas, pero otros pasajeros le increpan y le piden que se siente.

La escena, más allá del tono aparentemente festivo de los primeros segundos, terminó alterando el desarrollo normal del vuelo. La aerolínea confirmó que la tripulación solicitó asistencia policial antes del aterrizaje, después de que dos pasajeros generaran una situación de tensión a bordo.

Un vuelo a Tenerife que acabó en Faro

El avión tenía previsto aterrizar en el aeropuerto de Tenerife Sur-Reina Sofía, pero la tripulación decidió desviar la ruta hacia el aeropuerto portugués de Faro. Una vez en tierra, las autoridades retiraron a los pasajeros implicados antes de que el vuelo pudiera continuar su trayecto hacia Canarias.

Este tipo de decisiones se adoptan cuando el personal de cabina considera que el comportamiento de uno o varios viajeros puede afectar al orden, a la seguridad o al bienestar del resto del pasaje. Aunque el vídeo se ha compartido en redes por lo llamativo de la escena, el episodio provocó retrasos y obligó a activar los protocolos de seguridad correspondientes.

En las imágenes se aprecia cómo algunos pasajeros observan la situación con incomodidad. Otros intervienen verbalmente para pedir al hombre que deje de moverse por la cabina y permita continuar el vuelo con normalidad.

El vídeo que ha dado la vuelta a las redes

El carácter viral del caso se explica por la combinación de varios elementos: un pasajero fuera de su asiento, una actitud llamativa en pleno vuelo, reacciones divididas entre el pasaje y el desenlace final, con el avión desviado a otro país.

Las imágenes han sido compartidas en distintas plataformas y han reabierto el debate sobre los comportamientos conflictivos a bordo de los aviones, especialmente en rutas turísticas de alta demanda. La escena también ha generado comentarios sobre la responsabilidad de los pasajeros durante un vuelo y sobre las consecuencias que puede tener una conducta alterada en cabina.

Aunque este tipo de vídeos suelen difundirse con un tono humorístico o anecdótico, las aerolíneas y las autoridades aéreas recuerdan que cualquier comportamiento que dificulte el trabajo de la tripulación o altere la seguridad del vuelo puede derivar en medidas policiales y sanciones.

Otro vuelo a Tenerife Sur con 12 pasajeros conflictivos

El episodio del vuelo desviado a Faro se suma a otro incidente reciente en una conexión con destino a Tenerife Sur. El 11 de junio, la cuenta de Controladores Aéreos informó de una incidencia en un avión procedente de Gatwick, en Londres, cuya tripulación comunicó que viajaban a bordo 12 pasajeros conflictivos.

Según explicaron los controladores, la tripulación solicitó presencia policial a la llegada del avión al aeropuerto tinerfeño. Ante la situación, se recortó la maniobra “en lo posible” para agilizar el aterrizaje y reducir el tiempo de tensión dentro de la cabina.

El vuelo aterrizó finalmente sin incidencias, aunque fue necesaria la coordinación con los servicios policiales para actuar una vez el avión tomara tierra. En su mensaje, Controladores Aéreos trasladó además su apoyo a los pasajeros y tripulaciones que se ven obligados a afrontar este tipo de situaciones durante un vuelo.

Este segundo caso ayuda a contextualizar el vídeo viral del pasajero que cantaba y bailaba en un vuelo entre Manchester y Tenerife Sur. Aunque ambos episodios son distintos, los dos vuelven a poner el foco en los problemas que pueden generar los comportamientos disruptivos a bordo y en la importancia de la coordinación entre tripulaciones, controladores y autoridades.

Pasajeros conflictivos en vuelos comerciales

Los pasajeros conflictivos son una preocupación habitual para las compañías aéreas y las autoridades de seguridad. Las conductas que pueden generar problemas incluyen desobedecer instrucciones de la tripulación, molestar a otros viajeros, ocupar zonas del avión sin autorización, mostrar actitudes agresivas o alterar el orden durante el vuelo.

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea advierte de que este tipo de comportamientos pueden poner en riesgo la seguridad y acarrear sanciones. La tripulación tiene autoridad para dar instrucciones a los pasajeros y actuar si considera que una conducta puede comprometer el desarrollo normal del trayecto.

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En rutas turísticas como las que conectan Reino Unido con Canarias, la mayoría de los vuelos transcurre sin incidentes. Sin embargo, episodios como el del avión desviado a Faro y el aviso de los 12 pasajeros conflictivos en otro vuelo a Tenerife Sur vuelven a poner el foco en la necesidad de mantener la convivencia a bordo y respetar las normas durante todo el viaje.