La ULL, principal institución canaria en investigación según el U-Ranking 2026

La Universidad de La Laguna ha consolidado su posición como principal institución de educación superior del archipiélago en cuanto a investigación y transferencia del conocimiento, según el U-Ranking 2026 de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.

En esta edición la Universidad de La Laguna ocupa el puesto 49 de 71 universidades analizadas (48 públicas y 23 privadas), un resultado que confirma la estabilidad de su situación en el sistema universitario español, según ha informado el centro docente este jueves en su página en internet.

Asimismo, la institución consigue un índice de rendimiento global de 66, por encima de la media nacional en las áreas de investigación e innovación.

En cuanto al U-Ranking por volumen de resultados, que tiene en cuenta el tamaño de cada universidad, La Laguna se sitúa en posiciones intermedias dentro del grupo de universidades públicas de tamaño medio, sin variaciones significativas respecto a ediciones anteriores.

El escalafón forma parte del proyecto Indicadores Sintéticos del Sistema Universitario Español (ISSUE) y se construye a partir de 23 indicadores que se agrupan en tres dimensiones: 10 indicadores para evaluar la docencia, otros 10 para la investigación e innovación y tres para medir la inserción laboral.

Incluye las universidades que disponen de información en al menos 20 de estos 23 indicadores y la clasificación estudia más de 3.600 grados oficiales, además de contar con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que facilita el acceso al Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU).

Investigación y transferencia de conocimiento

Por ámbitos, la Universidad de La Laguna presenta mejores resultados en investigación y transferencia del conocimiento, especialmente en indicadores como la producción científica, el porcentaje de publicaciones en coautoría internacional, la presencia en revistas de primer cuartil y el impacto de las publicaciones, y también mantiene una actividad importante en formación doctoral.

En inserción laboral, la universidad se sitúa en valores próximos a la media del sistema español, y destaca en el indicador relativo a la adecuación entre la formación cursada y el puesto de trabajo, mientras que el conjunto del área se mantiene en niveles medios.

En docencia, el centro académico presenta resultados ligados principalmente a los recursos disponibles, con valores por encima de la media en la ratio de profesorado por estudiante y en el porcentaje de docentes doctores.

Por ramas de conocimiento

El estudio por ramas del conocimiento sitúa a la Universidad de La Laguna con mejores resultados en inserción laboral en las áreas de Ingeniería y Arquitectura (83), Ciencias (89) y Ciencias de la Salud (92).

El U-Ranking 2026 sitúa a la Universidad de La Laguna en una posición estable dentro del sistema universitario español, con un mayor peso relativo en el ámbito de la investigación y la transferencia del conocimiento, señala el centro docente.