La UE cambia las reglas para viajar en avión: así afectarán las nuevas normas sobre equipaje de mano a los pasajeros tinerfeños

La Unión Europea ha dado un paso más en la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos tras aprobar una modificación de la normativa que afectará a millones de viajeros, especialmente durante las vacaciones de verano que están a la vuelta de la esquina para muchos ciudadanos.

Estas nuevas medidas se centran en diferentes aspectos, entre ellos el equipaje de mano y los asientos para menores.

Maletas de cabina

Uno de los aspectos que más inquietud genera entre los viajeros es el relacionado con el equipaje de mano. La reforma obligará a las aerolíneas y plataformas de reserva a mostrar desde el primer momento una tarifa que incluya una pieza de equipaje de mano, evitando que el coste real del billete aparezca únicamente al final del proceso de compra.

Sin embargo, esto no significa que Bruselas haya establecido que este tipo de equipaje puede viajar de manera gratuita. Las compañías aéreas continúan teniendo libertad para diseñar sus tarifas y podrán ofrecer billetes más económicos a quienes viajen únicamente con un bolso o mochila que quepa debajo del asiento. Lo que sí queda garantizado es el derecho a embarcar sin coste adicional con un bulto personal de estas características.

Un hombre en un aeropuerto con su equipaje de mano. / Canva

Las indemnizaciones por retrasos se mantienen

La reforma mantiene las compensaciones económicas que reciben los pasajeros que se ven afectados por retrasos o cancelaciones. Quienes sufran una demora superior a tres horas podrán reclamar:

250 euros en vuelos de hasta 1.500 kilómetros

en vuelos de hasta 1.500 kilómetros 400 euros en vuelos intracomunitarios o entre 1.500 y 3.500 kilómetros

en vuelos intracomunitarios o entre 1.500 y 3.500 kilómetros 600 euros en vuelos de larga distancia

Además, las compañías están obligadas a informar a los viajeros sobre sus derechos ante estas situaciones. Si el retraso obliga a pasar la noche fuera de casa, la compañía deberá proporcionar alojamiento gratuito y el transporte entre el aeropuerto y el hotel a los afectados.

Pasajeros en uno de los aeropuertos de Canarias / Juan Carlos Castro

Asientos infantiles

Otro cambio positivo y que afecta favorablemente a las familias que viajen con menores es que las aerolíneas no podrán cobrar suplementos para garantizar que los niños se sienten junto a sus familiares. Además, quienes viajen con carritos de bebé podrán entregarlos en la puerta del avión y recuperarlos en el mismo punto al finalizar el vuelo.

El objetivo de esta medida es facilitar los desplazamientos familiares, especialmente cuando se tiene menores de edad que los viajen en avión suelen ser más complejos.

¿Cuándo entrará en vigor?

Estas medidas no se aplicarán de manera inmediata, sino que una vez publicadas oficialmente en el Diario Oficial de la Unión Europea, los Estados miembros dispondrán de un plazo de doce meses para adaptarlas, por lo que su entrada en vigor se prevé a partir de 2027.