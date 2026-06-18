Turismo de Tenerife premia a Aguamac como la Mejor Práctica Turística en Gestión Sostenible del Agua por su proyecto para eliminar el plástico en los hoteles

La empresa familiar canaria Aguamac ha sido galardonada por Turismo de Tenerife con el premio a la Mejor Práctica Turística en Gestión Sostenible del Agua. El reconocimiento, entregado en el Espacio Mutua Tenerife durante la octava edición del Concurso de Prácticas Sostenibles del Cabildo, distingue al proyecto 'Agua que te cuida', una solución diseñada para sustituir las botellas de plástico de un solo uso en las habitaciones de los hoteles por sistemas avanzados de agua filtrada de alta calidad.

La propuesta de Aguamac aborda directamente uno de los mayores focos de generación de residuos en la operativa del sector alojativo. Al reemplazar los envases plásticos por un sistema de filtrado en la propia habitación, la iniciativa no solo reduce de forma medible el impacto ambiental, sino que optimiza el consumo hídrico y mejora la experiencia del huésped, uniendo sostenibilidad, eficiencia operativa e innovación.

Un modelo replicable y con ahorro real

Con más de 30 años de trayectoria especializada en soluciones de agua, Aguamac da respuesta a una de las prioridades estratégicas actuales de la hostelería: la reducción de residuos y la menor presión sobre el recurso hídrico.

"Este reconocimiento confirma que la sostenibilidad en el sector turístico no es un objetivo a futuro, sino una decisión que ya se puede tomar hoy. 'Agua que te cuida' demuestra que es posible eliminar el plástico de un solo uso en los hoteles ofreciendo, al mismo tiempo, un mejor servicio al huésped y un ahorro real para el establecimiento", destacó Esther Mayaca, gerente de Aguamac.

Consolidación del certamen insular

El Concurso de Prácticas Sostenibles de Turismo de Tenerife se ha consolidado como una de las principales plataformas del Cabildo para visibilizar proyectos que impulsen un modelo turístico responsable y competitivo en el Archipiélago. En esta octava edición, el certamen recibió un total de 38 candidaturas y otorgó ocho premios en diversas categorías, entre las que destacan la economía circular, la eficiencia energética, la gastronomía sostenible y la innovación.

Noticias relacionadas

Con este galardón, Aguamac refuerza su posición como referente en el tratamiento y gestión sostenible del agua en Canarias, consolidando un modelo de negocio aplicable a cualquier establecimiento hotelero que busque mitigar su huella ambiental sin comprometer la calidad del servicio técnico que ofrece a sus clientes.