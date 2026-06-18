Tenerife se queda sin el Reggaeton Beach Festival: los afectados tienen derecho a reclamar también el transporte y el alojamiento
El festival suspende toda su gira nacional de 2026, dejando a miles de usuarios damnificados en la isla y en otras seis sedes del país. FACUA y la OCU aclaran los pasos para exigir el reembolso íntegro
El Reggaeton Beach Festival (RBF) no se celebrará este verano. La organización ha anunciado de forma oficial la cancelación de la totalidad de su gira prevista para 2026 y el cese inmediato de sus operaciones, una decisión que fulmina la esperada cita musical en Tenerife y que afecta de igual manera a las sedes de Madrid, Barcelona, Mallorca, Alicante, Santander y Nigrán.
Ante este escenario, las asociaciones de consumidores FACUA y la OCU han salido al paso para proteger a los usuarios. Ambas organizaciones han advertido de que los afectados no solo tienen derecho a la devolución del importe de las entradas (incluyendo de forma obligatoria los gastos de gestión), sino que pueden reclamar a la empresa los gastos de transporte y alojamiento que hubieran adelantado para asistir al evento.
El motivo del cierre: inviabilidad financiera
La dirección del festival adoptó esta medida drástica tras una auditoría interna realizada por la nueva administración de la sociedad gestora. Según explica el comunicado oficial emitido este jueves, se han constatado graves dificultades económicas y operativas: "La estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones", argumenta la empresa.
La promotora ha reconocido públicamente la "decepción" y el impacto que este cese de actividad genera tanto en el público como en los artistas, proveedores e instituciones locales de Tenerife y del resto de territorios implicados que habían apostado por la edición de 2026.
¿Cómo deben reclamar los afectados?
Tanto FACUA como la OCU recuerdan que las reclamaciones económicas deben dirigirse formalmente a la empresa organizadora o a la plataforma de venta oficial, que está obligada legalmente a habilitar e informar sobre un procedimiento de devolución claro y accesible.
Para asegurar el éxito de la reclamación de los denominados "daños y perjuicios" (vuelos, ferris interinsulares, hoteles o apartamentos turísticos reservados), la OCU recomienda de forma expresa conservar de forma segura todos los justificantes de compra, confirmaciones electrónicas de las reservas y cualquier comunicación previa emitida por el festival.
Por su parte, la organización del Reggaeton Beach Festival ha señalado que se encuentra gestionando el impacto contractual y administrativo de la quiebra y ha avanzado que, a lo largo de los próximos días, detallará a través de sus canales y redes oficiales las instrucciones específicas para proceder a los reembolsos de los distintos colectivos afectados.
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