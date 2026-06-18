Tenerife pone en marcha 'Tardes de Película', un programa cinematográfico y cultural para la población sénior
Los mayores podrán disfrutar de 14 proyecciones cinematográficas, así como actividades de mediación cultural, charlas y coloquios
El Cabildo de Tenerife, a través de la sociedad pública Sinpromi, pone en marcha el programa cultural 'Tardes de Película', una iniciativa que se integra en el marco de Islénior y que consiste en el desarrollo de un ciclo de 14 proyecciones cinematográficas para la población sénior de la isla.
La iniciativa se prevé complementar con actividades de mediación cultural, charlas y coloquios especialmente diseñados para la población sénior de la isla, según informa el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.
El acto de presentación de esta iniciativa ha tenido lugar este jueves en Multicines Tenerife, con la presencia de la consejera de Acción Social, Águeda Fumero, el consejero delegado de Sinpromi, Adal García, el presidente de la Asociación Charlas de Cine, Ramón González, y el analista cinematográfico Fernando Iturrate.
Acceso a la cultura
La consejera Águeda Fumero ha precisado que el principal propósito de este programa es el de "garantizar el derecho de acceso a una cultura de calidad para las personas mayores", propiciando "espacios estables de encuentro, convivencia e inclusión, que ayuden a mitigar situaciones de soledad no deseada".
Ha destacado el "valor" de este proyecto dentro de las políticas de atención a las personas sénior de la isla, "situando el bienestar emocional y cognitivo" de los mayores en una posición de importancia en el ámbito de las políticas públicas, teniendo en cuenta que "no se plantea el cine solo como un entretenimiento pasivo, sino como una poderosa herramienta para estimular la memoria cultural, activar el diálogo y combatir el aislamiento social.
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