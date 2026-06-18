Tenerife abre sus museos a los animales de compañía, una iniciativa pionera en España en favor de la "convivencia"

El organismo autónomo de Museos de Tenerife, dependiente del Cabildo, ha aprobado nuevas normas de convivencia que regularán el acceso de animales de compañía a sus distintos centros museísticos.

Se trataría de una medida "pionera" en España orientada a favorecer espacios culturales "más accesibles e inclusivos" a las nuevas realidades sociales, y que tendrá tres meses de prueba en las instalaciones, según informó el vicepresidente insular, Lope Afonso, y consejero de Cultura, Jose Carlos Acha, durante la presentación.

La implantación de esta autorización de acceso estará condicionada a un protocolo específico y con garantías de seguridad que permita la iniciativa al tiempo que proteja a personas con alergias, fobias o sensibilidades relacionadas con los animales. El acceso al museo quedará restringuido a dos animales por sala.

Periodo de prueba

A partir de este momento, Museos de Tenerife inicia un periodo de prueba de tres meses en el Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) y en las sedes de la Casa Lercaro y Casa de Carta del Museo de Historia de Tenerife (MHT), y quedan fuera de este ensayo, al menos temporalmente, la Cueva del Viento, el Centro de Documentación Canarias y América (CEDOCAM) y el Castillo de San Cristóbal.

Sin embargo, dadas sus características, se ha considerado que el Museo de la Ciencia y el Cosmos no autorizará la entrada de animales de compañía debido a que, por los ruidos, sonidos y efectos que interáctuan, no es un lugar "adecuado" para los animales.

Una medida esperada

El vicepresidente insular, Lope Afonso, ha celebrado la salida de una medida "ampliamente esperada" y que tiene el objetivo de "extender la convivencia" en los espacios públicos, "de forma amable y directa". Ha defendido el carácter pionero de una iniciativa que es "ambiosa" y que persiguirá las garantías sanitarias correspondientes.

Dos personas transitan por una de las salas del MUNA. / E

El consejero de Cultura ha subrayado la importancia de la iniciativa para atender a una realidad social en España, donde "el número de personas con animales de compañía ha crecido enormemente". Ha recalcado la importancia de una iniciativa que, de este modo, hace frente a una desigualdad: "El no poder visitar un museo por no dejar sola a tu mascota es una forma de exclusión", ha advertido.

Preguntados por el carácter pionero de la iniciativa, desde el Cabildo han concretado que en España solo se han detectado este tipo de experiencias pero en museos específicos para animales. De este modo, la "única referencia" exacta la conformaría un museo al aire libre que permite la entrada de mascotas en la Comunidad de Madrid: "Estaríamos ante la primera experiencia en un museo a cubierto. Hay pinacotecas de referencia mundial preguntando por esta iniciativa", ha señalado el vicepresidente insular, Lope Afonso, ante los medios.

Normas

Las normas contemplan la obligatoriedad de que los animales permanezcan sujetos mediante correa no extensible, mantengan un comportamiento adecuado durante la visita y cuenten con las condiciones exigidas por la normativa vigente. Además, por planta, se permitirá la estancia de hasta dos animales de compañía.

Se prevé la posibilidad de prohibir o restringir el acceso a determinadas salas o espacios por motivos de conservación o seguridad. También se recoge la responsabilidad de que las personas propietarias sobre cualquier incidencia que pudiera ocasionarse, así como la obligación a atender las indicaciones del personal del museo.