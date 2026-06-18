Tacoronte desbloquea cinco urbanizaciones para casi 200 viviendas privadas

El Ayuntamiento de Tacoronte desbloquea cinco urbanizaciones que sumarán casi 200 viviendas de promoción privada. Las localizaciones se encuentran en el centro del municipio, Agua García, La Caridad y en la carretera de Guayonje y se trata de proyectos que, por diferentes motivos, quedaron paralizados dejando esqueletos de bloque en estos puntos de Tacoronte. Algunos proceden de la crisis de la burbuja inmobiliaria de 2008; otros se remontan a la década de los 90 del siglo XX.

Ahora, el gobierno municipal (PSOE, PP y CC) realiza las gestiones necesarias para que los inversores interesados en estas urbanizaciones construyan viviendas y Tacoronte recupere espacios públicos como calles, plazas, jardines y otras dotaciones. Por este motivo, la administración local facilita al promotor la tramitación y la búsqueda de fórmulas que hagan viable la ejecución cumpliendo con la normativa. "En algunos casos, permitir el desarrollo por fases es fundamental para que se pueda afrontar la construcción de la urbanización", admite el concejal de Urbanismo, Tarsis Morales (PSOE).

Urbanización Carimar, otra de las cinco desbloqueadas por el Ayuntamiento de Tacoronte / El Día

La suma de las viviendas alcanza las 190. La urbanización ubicada entre las calles El Durazno y Teobaldo Power recoge 23 pisos que quedaron sin finalizar en este céntrico punto entre Santa Catalina y el parque urbano Hoya Machado. Este proyecto incluye la mejora de aceras, servicios públicos, jardines y mobiliario urbano, así como la ampliación de la calle Teobaldo Power y la ejecución final de la vía denominada Los Maestros, con espacio de esparcimiento integrado con el entorno verde del parque Hoya Machado. Otra de las actuaciones relevantes es Carril de Billete, en Agua García, con 42 viviendas que permanecían bloqueadas desde hace más de dos décadas. Luz verde también para la segunda fase del proyecto de urbanización en la vía de Guayonje, denominada La Dehesa III, para la terminación de las obras pendientes de ejecutar en la urbanización Karimar y para 22 viviendas adosadas de nueva construcción previstas en la calle La Caridad.

Morales explica que las cinco urbanizaciones no aparecerán a la vez porque "no todas están en la misma fase administrativa", advierte. "Son inversiones importantes, de millones de euros en algunos casos. El promotor privado realiza la inversión, pero el Ayuntamiento exige avales como garantía. En el caso de que incumpla, podremos responder y ejecutar lo necesario", añade. En cuanto al tiempo estipulado de construcción y comercialización, habla de entre tres y cuatro años. "No se trata de que las casi 200 viviendas se incorporen de inmediato. El desbloqueo administrativo permite que los proyectos se pongan en marcha de nuevo, pero después vienen otras fases. Cuando se culminen, ganaremos ciudad y eliminaremos puntos de degradación paisajística que llevan demasiado tiempo enquistados", concluye.