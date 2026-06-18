Malas noticias para los amantes del reggaeton: cancelado el RBF Tenerife 2026

El Reggaeton Beach Festival (RBF) Tenerife 2026 se cancela. Así lo ha anunciado la organización este jueves, en un comunicado en el que confirma que se suspenden todos los conciertos planeados este año, que se iban a celebrar también en Barcelona, Alicante, Santander, Mallorca, Madrid y Nigrán (Galicia); así como el cese de sus operaciones.

La dirección del festival ha tomado esta decisión tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con garantías la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones.

Así, tras revisar la situación actual de la sociedad gestora, la nueva administración ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto.

Un referente latino

En los últimos años, el Reggaeton Beach Festival experimentó un gran crecimiento, convirtiéndose en un festival de referencia en Europa, al que acudían miles de asistentes para disfrutar de los artistas más destacados del panorama musical internacional.

A pesar de ello, la sociedad no se encuentra en disposición de continuar con la gira 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria para el desarrollo de los eventos previstos, motivo por el que ha decidido suspender sus shows de este año, a pocos días de que se fuese a celebrar en Tenerife, donde estaba previsto para los días 27 y 28 de este mismo mes.

Así, los promotores dejan claro que, aunque este proyecto cuenta con una gran acogida, la situación actual hace imposible seguir adelante con la gira 2026.

Decepción

La cancelación del RBF Tenerife a pocos días de la celebración en la isla supone una gran decepción para los seguidores. De hecho, la organización es plenamente consciente de ello, así como de las consecuencias que tendrá para los asistentes, artistas, instituciones, patrocinadores, proveedores y colaboradores que habían depositado su confianza en esta edición, por lo que pide disculpas por las consecuencias que se puedan ocasionar.

La organización también ha informado de que están analizando las consecuencias económicas, contractuales y administrativas derivadas de esta situación. Durante los próximos días se comunicarán a través de los canales oficiales las instrucciones y procedimientos dirigidos a los distintos colectivos afectados.

Un festival marcado por la polémica

A pesar de convertirse en un festival de renombre, su cita en la isla tinerfeña estuvo más de una vez marcada por la polémica. En el año 2022, el RBF Tenerife se iba a celebrar en San Miguel de Abona. Sin embargo, poco antes de la fecha prevista, el evento se canceló. El Ayuntamiento informó en ese momento de que priorizaba la seguridad a la hora de tomar la decisión de desautorizar los conciertos.

Ya en esa ocasión, las 20.000 personas previstas vieron como su paraíso del perreo se venía abajo.

Una edición anterior del RBF Tenerife. / E. D.

Un año después, la cita, que sí que parecía que iba a celebrarse sin problemas, también tuvo algún que otro contratiempo. Inicialmente, los conciertos se iban a llevar a cabo en La Laguna, pero nuevamente la seguridad de los asistentes hizo que el Consistorio lagunero también negase la autorización. Aunque, en esta ocasión, no quedó suspendido del todo, ya que, gracias a un acuerdo con los promotores del Cook Music Fest, el festival pudo llevarse a cabo en el Puerto de la Cruz.

Y, al fin, el reggaeton tuvo su cita con los fans tinerfeños, ganando más adeptos cada año.

Agradecimientos

La organización del Reggaeton Beach Festival ha querido agradecer el apoyo recibido durante todos estos años por parte del público, los ayuntamientos y administraciones que acogieron sus distintas ediciones, los equipos técnicos y de producción, los medios de comunicación, los patrocinadores y todas las personas que contribuyeron al crecimiento del festival desde sus inicios.

"Durante ocho años, RBF formó parte de la historia reciente de la música urbana en España y Europa. Nos quedamos con el recuerdo de miles de momentos compartidos, con la energía de un público extraordinario y con el orgullo de haber contribuido al crecimiento de una cultura musical que hoy forma parte del panorama global", concluye la organización en su comunicado.