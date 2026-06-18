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El PP de Santa Úrsula rechaza la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística por perjudicar al pequeño comercio

Los populares presentarán una moción en el próximo pleno para solicitar la retirada de esta denominación comercial y turística

Principal vía comercial de Santa Úrsula

Principal vía comercial de Santa Úrsula / El Día

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El Día

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El Partido Popular de Santa Úrsula ha mostrado su rechazo a la decisión del grupo de gobierno municipal de solicitar ante el Gobierno de Canarias la declaración del municipio como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT). Según el concejal popular Jorge Ojeda, la aplicación de esta medida permitiría a las grandes superficies comerciales abrir domingos y festivos, lo que, a su juicio, supondría "un nuevo golpe para el pequeño comercio local".

Ojeda considera que la iniciativa beneficiaría principalmente a las grandes cadenas y situaría en desventaja a autónomos, pequeños empresarios y negocios familiares que desarrollan su actividad en Santa Úrsula. Por este motivo, el PP pedirá la retirada inmediata de la solicitud. El edil sostiene que, si el objetivo fuera ampliar la oferta comercial en domingos y festivos, los pequeños establecimientos ya cuentan con mecanismos legales para hacerlo. En este sentido, recuerda que la normativa vigente permite la apertura en esos días a los comercios de menos de 400 metros cuadrados, por lo que entiende que la declaración de ZGAT "carece de utilidad para el comercio tradicional".

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Falta de apoyo al modelo de proximidad

Para el Partido Popular, la propuesta evidencia una falta de apoyo al modelo económico de proximidad y a quienes generan empleo y actividad en el municipio. Ojeda advierte de que los pequeños comerciantes no disponen de los mismos recursos humanos ni económicos que las grandes superficies para competir en igualdad de condiciones. "Cada cierre de un pequeño comercio supone menos empleo, menos actividad económica y menos vida para nuestras calles", afirma. El PP insta al gobierno local a rectificar y retirar una medida que considera perjudicial para el comercio tradicional, el empleo local y el tejido económico de Santa Úrsula.

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