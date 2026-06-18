Multa de 200 euros por este error al utilizar los frenos del vehículo: la DGT vigila a los conductores tinerfeños

Muchas familias han comenzado a preparar sus escapadas de verano y hay quienes han elegido el coche como medio de transporte para sus desplazamientos. Una revisión de los elementos fundamentales del vehículo antes de iniciar la marcha es imprescindible para garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad en los viajes de verano.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha recordado la importancia de saber cómo utilizar correctamente los frenos ante diferentes circunstancias en las carreteras. Anticiparse a situaciones de tráfico, evitar frenazos bruscos y realizar una conducción eficiente es fundamental no solo mejora la seguridad vial, sino también reduce el desgaste de las pastillas y discos de freno. "Saber utilizar los frenos del vehículo es fundamental para circular seguro", asegura.

Cómo deben utilizarse los frenos de manera correcta según la DGT

Entre las situaciones en las que el uso correcto del freno resulta especialmente importante se encuentran:

La aproximación a semáforos en rojo, señales de Stop o pasos de peatones . El conductor debe ir adaptando la velocidad y pisar el pedal del freno de manera progresiva hasta detener el vehículo.

. El conductor debe ir adaptando la velocidad y pisar el pedal del freno de manera progresiva hasta detener el vehículo. En la entrada a curvas la velocidad debe reducirse antes de iniciar el giro

la velocidad debe reducirse antes de iniciar el giro Las salidas de autopistas y autovías . En estos casos, el conductor suele circular a una velocidad elevada, por ello, cuando el conductor se encuentre en el carril de deceleración, debe comenzar a tocar el freno y a reducir de marcha siempre que sea necesario.

. En estos casos, el conductor suele circular a una velocidad elevada, por ello, cuando el conductor se encuentre en el carril de deceleración, debe comenzar a tocar el freno y a reducir de marcha siempre que sea necesario. Incorporaciones a glorietas o intersecciones

Frenadas de emergencia autónomas, actúa sobre los frenos cuando detecta que se va a producir una colisión, ayudando al conductor a poner a salvo su vida y la del resto de usuarios.

La clave ante cualquier situación es anticiparse al tráfico y extremar la precaución. De esta manera, el conductor evita perder el control del vehículo.

Señales que avisan de un fallo en el sistema de frenado

Tráfico también advierte de la importancia de prestar atención a determinadas señales que pueden indicar una avería en el sistema de frenado, entre las que destacan:

Un pedal de freno más duro o blando de lo habitual

Pérdida de eficacia al frenar

Vibraciones o ruidos extraños

Nivel bajo de líquido de frenos

Pastillas o discos excesivamente desgastados

Revisar periódicamente el estado del vehículo y realizar revisiones en el taller es fundamental para mantener en buen estado el automóvil.

Multas de hasta 200 euros

Circular con los frenos en mal estado no solo supone un riesgo para la seguridad, sino que también puede acarrear sanciones económicas. La normativa considera que los sistemas de dirección y frenado son elementos esenciales para la conducción. Si durante un control las autoridades detectan un funcionamiento defectuoso que comprometa la seguridad vial, el conductor puede enfrentarse a multas de hasta 200 euros.

Además, un mal estado de los frenos puede provocar un resultado desfavorable en la ITV. Según los datos de AECA-ITV (Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos), los frenos fueron la cuarta causa de defectos graves detectados por las estaciones de ITV en España en 2024, representando el 11,4 % del total.