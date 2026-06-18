Mencey Fashion Room 2026: Moda, gastronomía y artesanía en Tenerife

Del 26 al 28 de junio, el hotel Iberostar Heritage Grand Mencey abre de nuevo sus puertas a la ciudad para celebrar la decimocuarta edición de la Mencey Fashion Room. Esta cita anual, ya consolidada como un referente imprescindible, congregará en Santa Cruz de Tenerife a los artistas y creadores más destacados de la moda, la artesanía y la cultura local.

Una experiencia multisensorial en un entorno icónico de Santa Cruz

La Mencey Fashion Room no es solo un mercado de tendencias; es una oportunidad exclusiva para adquirir prendas y complementos de alta calidad en un ambiente de sofisticación. Los asistentes podrán recorrer los rincones más emblemáticos de este hotel de lujo en Tenerife:

Shopping de autor: Más de 80 boutiques locales y marcas de moda canaria transformarán las habitaciones y salones en exclusivos showrooms.

Más de 80 boutiques locales y marcas de moda canaria transformarán las habitaciones y salones en exclusivos showrooms. Gastronomía y ritmo: Los impresionantes jardines del Mencey albergarán un espacio gastronómico de primer nivel, amenizado con zonas de música en vivo para crear una atmósfera vibrante.

Los impresionantes jardines del Mencey albergarán un espacio gastronómico de primer nivel, amenizado con zonas de música en vivo para crear una atmósfera vibrante. Ocio familiar en Tenerife: Los más pequeños también tendrán su lugar en la zona infantil, equipada con castillos hinchables y actividades de pintacaras, garantizando una jornada de disfrute para todas las edades.

Este año, el evento cuenta con el respaldo estratégico del Grupo Canaauto, quien estará presentando una nueva marca como patrocinador principal, reafirmando su apoyo a la cultura canaria, y la colaboración de MYKA, una marca recién aterrizada en la isla.

Ubicado en uno de los edificios más icónicos de la capital tinerfeña, el hotel sigue siendo el punto de encuentro por excelencia de la sociedad isleña. La Mencey Fashion Room es la excusa perfecta para redescubrir la arquitectura colonial de este imponente hotel, referente absoluto en estilo de vida y tendencias selectas.

Agenda y horarios del evento en el Iberostar Heritage Grand Mencey

Para que no te pierdas nada de esta XIV edición, planifica tu visita en los siguientes días:

Fechas: Del viernes 26 al domingo 28 de junio.

Del viernes 26 al domingo 28 de junio. Lugar: Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey (Santa Cruz de Tenerife).

Hotel Iberostar Heritage Grand Mencey (Santa Cruz de Tenerife). Entrada: Acceso abierto al público general para disfrutar de los showrooms y jardines.

Compromiso con el turismo sostenible y responsable

Fiel a la filosofía del Grupo Iberostar, esta edición de la Mencey Fashion Room refuerza su vertiente solidaria apoyando directamente a la ONG Pequeño Valiente. Además, el evento se desarrolla bajo un estricto marco de sostenibilidad:

Sin plásticos de un solo uso: Un compromiso firme en todas las instalaciones del hotel.

Un compromiso firme en todas las instalaciones del hotel. Gastronomía consciente: Consumo responsable y sostenible de productos del mar.

Consumo responsable y sostenible de productos del mar. Impacto positivo: Una experiencia que demuestra que el lujo y la calidad pueden (y deben) ser sostenibles.

En definitiva, una cita diseñada para celebrar el talento local, disfrutar de la mejor gastronomía y contribuir a una causa solidaria en el entorno más exclusivo de la isla. ¡No te pierdas el evento de moda del año en Tenerife!