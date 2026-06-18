Un libro rescata la historia de Vampis, el club que marcó a varias generaciones LGTBIQ+ en Tenerife

El club de ocio nocturno Vampis, en Puerto de la Cruz, vuelve a ocupar un lugar destacado en la memoria cultural y LGTBIQ+ de Tenerife. El Cabildo de Tenerife ha acogido la presentación del libro Vampis Más Allá de la Noche, una obra escrita por Eusebio Marrero que recupera la historia de este conocido local y su papel como espacio de encuentro, expresión y libertad para varias generaciones de personas LGTBIQ+ en la Isla.

La publicación, patrocinada por la Corporación insular a través del área de Igualdad y Diversidad, reúne testimonios y vivencias de artistas, personas usuarias y figuras vinculadas a la historia del local entre finales del siglo XX y los primeros años del XXI. A través de esos relatos, el libro reconstruye la importancia social y cultural de un espacio que, durante más de tres décadas, formó parte de la vida nocturna y de la memoria afectiva de muchas personas en la Isla.

Vampis fue uno de los locales que marcaron la escena nocturna del norte de Tenerife. Pero, más allá de su dimensión festiva, la obra lo presenta como un lugar que permitió a muchas personas encontrarse, expresarse y construir comunidad en una época en la que todavía existían fuertes barreras sociales para vivir abiertamente la diversidad sexual y de género.

Un espacio de libertad en el Puerto de la Cruz

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, destacó durante la presentación que el libro permite recordar la historia de un espacio que ayudó a muchas personas a vivir con mayor libertad. Según señaló, Vampis ofreció un entorno donde encontrarse, expresarse y compartir experiencias en un contexto social en el que las personas LGTBIQA+ seguían afrontando obstáculos importantes.

La recuperación de esta memoria tiene especial relevancia en un territorio como Tenerife, donde muchos espacios de socialización LGTBIQA+ fueron también lugares de protección, apoyo mutuo y creación cultural. En el caso de Vampis, su trayectoria aparece vinculada tanto al ocio nocturno como a la música, el espectáculo, la escena artística y las relaciones personales que se generaron alrededor del local.

El libro no se limita a contar la historia de un club. También permite mirar a una parte de la historia reciente de la Isla desde la perspectiva de quienes encontraron en la noche un lugar para ser visibles, crear redes y compartir identidades en un momento de cambios sociales.

Más de 20 historias de vida

El fundador de Vampis, José Manuel Placeres, explicó que la obra recoge más de 20 historias de vida que abarcan tres generaciones. Bajo el símbolo del murciélago asociado al local, miles de personas encontraron amistad, amor y la posibilidad de sentirse ellas mismas, según resumió durante la presentación.

Los testimonios incluidos en la publicación permiten reconstruir la evolución del local y su impacto en la cultura popular tinerfeña. También muestran cómo determinados espacios de ocio funcionaron como refugio emocional y social para personas que, durante años, no siempre encontraron reconocimiento en otros ámbitos.

La obra de Eusebio Marrero incorpora voces de artistas, usuarios y personas próximas a la historia de Vampis. Sus relatos coinciden en señalar la aportación del local a la escena cultural, musical y artística de Tenerife y de Canarias.

Actos por el Orgullo en Tenerife

La presentación de Vampis Más Allá de la Noche forma parte de la programación que el Cabildo de Tenerife ha preparado en distintos municipios con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQA+. El programa incluye exposiciones, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, presentaciones literarias, acciones de sensibilización y actos institucionales.

El objetivo de estas actividades es visibilizar la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, además de promover una sociedad libre de discriminación. La Dirección Insular de Igualdad y Diversidad trabaja en campañas y actividades vinculadas a los derechos de las personas LGTBIQA+ y cuenta con un marco estratégico insular para el periodo 2025-2030.