Hijos de la Ruina lanza este viernes las entradas de su concierto en Tenerife, único en Canarias, dentro de la gira de presentación de 'Vol. 4'

Cita histórica para los amantes del rap y la música urbana en el Archipiélago. Hijos de la Ruina, el aclamado proyecto conjunto de Natos, Waor y Recycled J, ha confirmado que ofrecerá un único concierto en Canarias este año, eligiendo la isla de Tenerife como su base de operaciones. El esperado directo se celebrará el próximo 31 de octubre en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife, en la que promete ser una de las paradas más ambiciosas y multitudinarias de su actual gira nacional.

Las entradas para asistir al evento se pondrán a la venta el viernes, 19 de junio, de forma oficial a través de la plataforma de venta online tomaticket.es. Al tratarse de la primera vez en la historia que el trío actúa de forma conjunta en Canarias, los organizadores prevén una alta demanda y un ritmo de venta acelerado por parte de seguidores procedentes de todas las islas.

El regreso con 'Hijos de la Ruina Vol. 4'

Tras reactivar el proyecto a lo largo de 2025 con los exitosos adelantos "Bajo zero", "Moltisanti" y "Pierdo el control", la formación madrileña ha publicado este año "Hijos de la Ruina Vol. 4", el álbum de estudio más extenso de su carrera conjunta.

Para este cuarto volumen, los artistas han querido contar con colaboraciones de primer nivel que difuminan las fronteras generacionales dentro del panorama nacional, incluyendo aportaciones de Hijos Bastardos, Suite Soprano, Lia Kali, Cano y el canario Cruz Cafuné.

El repertorio del concierto en el Palmetum entrelazará las nuevas composiciones de este último trabajo con los himnos ya generacionales de su trilogía previa (como "Nosotros", "Más alcohol" o "Sudores fríos"), además de reservar un espacio para repasar los éxitos individuales más destacados de sus respectivas trayectorias en solitario.

De las maquetas de barrio a llenar pabellones

La trayectoria de Hijos de la Ruina es el reflejo de la evolución del underground hacia el fenómeno de masas en España:

2012 (El origen): Nace como una colaboración informal de barrio, sin pretensiones comerciales, que rápidamente se convierte en un fenómeno de culto en internet.

Nace como una colaboración informal de barrio, sin pretensiones comerciales, que rápidamente se convierte en un fenómeno de culto en internet. 2016 (La consolidación): La publicación del segundo volumen asienta las bases del grupo y multiplica su base de fieles.

La publicación del segundo volumen asienta las bases del grupo y multiplica su base de fieles. 2021 (El salto global): 'Vol. 3' pulveriza los récords de la plataforma Spotify, convirtiéndose en el álbum de hip hop más escuchado en España en el día de su estreno y colándose en el Top 10 global de lanzamientos.

Actualmente, la formación arrastra una comunidad digital que supera los 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 700 millones de reproducciones en total.

La respuesta del público en los directos está revalidando estas cifras en la presente gira. El trío viene de congregar a 10.000 personas en Toledo y de firmar un rotundo lleno ante más de 15.000 asistentes en el Movistar Arena de Madrid. Con una puesta en escena de gran formato, el grupo continuará recorriendo los escenarios de la geografía nacional antes de encarar el cierre definitivo de esta etapa, programado para el próximo año 2027 en la capital madrileña.