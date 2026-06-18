La heladería de Tenerife que está conquistando a los más golosos: puedes crear tu propio helado desde cero con toppings ilimitados

Llega el verano y apetece disfrutar de un helado, y en Tenerife hay una gran variedad de heladería que ofrecen buenos productos, pero no todos ofrecer una experiencia única y personalizable. Heladería Froyosi es un establecimiento que se ha convertido en un imprescindible para quienes buscar crear su propio helado y añadir los ingredientes a gusto personal sin límites.

Los creadores de contenido @guachinchesmodenros han visitado recientemente uno de sus locales y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando la variedad de opciones diferentes que ofrecen. "No es una heladería cualquiera, aquí todo es a tu gusto", comentan.

Variedad de sabores y toppings

Froyosi ofrece una propuesta sencilla, pero muy atractiva para los amantes del dulce. Cada cliente puede diseñar su propio helado desde cero, escogiendo el recipiente y sirviéndose la cantidad de yogur o helado que cada uno desea. Entre las opciones disponibles hay sabores más clásicos, como chocolate, yogur natural o sundae, y otros más originales, como piña colada.

A continuación, el local cuenta con una amplia oferta de toppings, frutas, gominolas, chocolates, siropes y cremas para personalizar el postre al gusto. "Tienen muchísima variedad toppings infinitos, ideal para golosos", aseguran en el vídeo.

El precio depende de la elección de cada cliente

A diferencia de las heladerías tradicionales, en Froyosi no se paga por tamaño o número de bolas. El precio se calcula según el peso final del producto, lo que permite que cada cliente decida cuánto quiere servirse y qué ingredientes añadir.

Además de los yogures helados personalizables, el establecimiento también ofrece otras opciones dulces como frappés, granizados o los conocidos Bubble Waffle, un gofre elaborado al momento que también puede personalizarse con diferentes ingredientes.

Dos locales en Tenerife

Aunque Frosoyi abrió hace tan solo un año en Los Cristianos, la realidad es que la marca lleva más tiempo en la isla. Abrió su primer establecimiento en Puerto de la Cruz hace cuatro años y posteriormente inauguró su segundo local en el sur de Tenerife.

Los establecimientos se encuentran en:

Calle Juan XXIII, 5, Los Cristianos

Paseo San Telmo, 2, Puerto de la Cruz

Además, es posible que incorporen una oferta de desayunos para ampliar la experiencia gastronómica que ofrecen.