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La Aemet prevé lloviznas y vientos moderados este jueves en Tenerife

Los cielos estarán nubosos en el nordeste de la isla y despejado en las cumbres

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que este jueves en Tenerife habrá cielos nubosos y lloviznas ocasionales en algunos puntos de la isla. Los vientos soplarán flojo, excepto en las cumbres, donde podrán ser moderados.

A nivel general, se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur, así como baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas de mayor relieve a primeras horas. 

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de vertientes, intervalos nubosos. Despejado en cumbres centrales. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros descensos en zonas altas. Viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales viento moderado del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 27

Archivo - Parque Nacional del Teide

Parque Nacional del Teide / JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías a primeras horas y apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del norte a noreste, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 21 25

LA PALMA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en el norte y este. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del noreste, más intenso en vertientes este y noroeste. Brisas en costa oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 18 23

EL HIERRO

En el norte, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado con algunos intervalos matinales en costas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte a noreste, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 14 17

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