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La Aemet anuncia vientos moderados en las cumbres de Tenerife este viernes

Los termómetros oscilarán entre los 22 y 28 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes en Tenerife una jornada con predominio de cielos nubosos en el norte de la isla, por debajo de 900 a 1100 metros, con apertura de amplios claros por la tarde.

En el resto de vertientes se esperan intervalos nubosos, mientras que en las cumbres centrales estará poco nuboso con intervalos de nubes altas.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 22 y 28 grados.

El viento, por su parte, soplará flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales se prevé viento flojo a moderado del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que estará nuboso en el norte de las islas montañosas y de Lanzarote y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto.

Noticias relacionadas y más

En viento soplará de flojo a moderado del noreste, más intenso en las islas orientales y en vertientes sureste y noroeste del resto de islas.

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