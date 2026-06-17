Titsa refuerza once líneas para acudir a las hogueras de San Juan en Tenerife

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, reforzará durante toda la Noche de San Juan, del martes 23 al miércoles 24 de junio, los trayectos de once líneas para facilitar los desplazamientos, tanto de ida como de vuelta, a las zonas de playa donde se celebra esta festividad con hogueras, como la playa de Las Teresitas, Radazul, Puerto de la Cruz y El Médano.

Así, los viajeros que decidan celebrar esta festividad de comienzo de verano dispondrán de viajes extras de la ruta 910 a las 22:15, 22:45 y 23:15 desde el Intercambiador y desde Las Teresitas a las 22:45, 23:15 y 23:45 horas.

La 970 (Intercambiador Santa Cruz de Tenerife-San Andrés) tendrá salidas cada 15 minutos aproximadamente desde el Intercambiador capitalino a partir de las 23:45 hasta las 05:30 horas y, desde las 00:15 horas hasta las 06:00 horas, a la vuelta desde Las Teresitas.

La 138 extenderá su operativa y tendrá viajes de vuelta a Santa Cruz de Tenerife desde Radazul a las 22:40, 23:40, 01:00 y 02:00 horas.

Norte y sur

Por su parte, la línea 102 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Puerto de la Cruz por Las Arenas) sumará salidas desde la capital a las 01:00, 02:10, 03:15 y 04:35 horas, mientras que desde la ciudad turística tendrá servicios adicionales a las 02:10 y 03:25 horas.

Asimismo, Titsa reforzará también las salidas habituales de las líneas 104 (Santa Cruz - Puerto de La Cruz por Tacoronte nocturna), 122 (Santa Cruz - Las Caletillas - Candelaria), 352 (Circular Puerto de La Cruz- La Orotava- Los Realejos), 353 (Circular Puerto de La Cruz- Los Realejos- La Orotava), 363 (Puerto de la Cruz-Buenavista del Norte por Icod de los Vinos), 390 (Puerto de la Cruz-Las Arenas-La Vera- La Montaña-Los Realejos), así como la 408 (Granadilla- San Isidro- El Médano).

Todos los horarios pueden consultarse en la página web www.titsa.com, en el teléfono de atención de Titsa 922.53.13.00 y a través de las redes sociales de la compañía.