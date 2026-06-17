Más guaguas para llegar a las playas de Tenerife este verano: Titsa activa sus horarios de verano

Titsa pondrá en marcha a partir del 22 de junio sus horarios de verano en Tenerife, una programación adaptada al aumento de desplazamientos hacia las zonas costeras durante la temporada estival. La empresa ajustará varias rutas, activará líneas específicas para acceder a playas y reforzará frecuencias en trayectos con mayor demanda durante estos meses.

La medida busca responder al incremento de usuarios que se desplazan hacia núcleos de baño y ocio en distintos puntos de la Isla. El cambio de horarios afecta a líneas del área metropolitana, el norte y las conexiones interurbanas, además de incluir modificaciones de recorrido y la suspensión temporal de determinados servicios ligados al calendario lectivo.

Entre las principales novedades figura la activación de las líneas 546 y 948, dos rutas asociadas a la movilidad estival. La primera conectará Realejo Alto, Realejo Bajo, San Agustín y Playa del Socorro, mientras que la segunda enlazará Azanos con Benijo, pasando por la playa de Almáciga.

Nuevas líneas de verano hacia zonas de baño

La línea 546 volverá a facilitar el acceso a Playa del Socorro, uno de los puntos costeros más frecuentados del norte de Tenerife durante el verano. Esta conexión permitirá desplazarse desde la zona de Los Realejos hasta la costa sin necesidad de utilizar vehículo privado.

En Anaga, la línea 948 se activará para cubrir el trayecto entre Azanos, Almáciga y Benijo, reforzando la movilidad hacia una de las zonas litorales con mayor atractivo paisajístico de la Isla.

Refuerzos en Santa Cruz y Anaga

En Santa Cruz de Tenerife, la línea 910, que conecta el Intercambiador con Las Teresitas a través de San Andrés, aumentará su frecuencia todos los días. Esta ruta es una de las principales conexiones de transporte público con la playa capitalina.

También se ampliarán los viajes de la línea 946, que une el Intercambiador con San Andrés, Taganana y Almáciga. En este caso, el refuerzo se aplicará durante los fines de semana, cuando suele aumentar la demanda hacia los núcleos costeros de Anaga.

Estos cambios buscan mejorar la capacidad del servicio en jornadas de mayor afluencia y facilitar una alternativa al uso del coche particular en zonas donde el estacionamiento puede resultar limitado.

Cambios en La Laguna, Tacoronte y el norte

En el entorno de La Laguna y Tacoronte, la línea 021 incorporará dos nuevas salidas desde Tacoronte, a las 18:00 y 19:00 horas, y otras dos desde Mesa del Mar, a las 18:30 y 19:30 horas.

La línea 050, que presta servicio en el eje entre La Laguna, Tegueste, Bajamar y Punta del Hidalgo, contará con nuevos viajes en días laborables.

Por su parte, la línea 224 modificará su recorrido durante la programación de verano. Esta ruta dejará de pasar por Punta del Hidalgo y Bajamar y circulará por La Barranquera y Jover.

Titsa también incrementará los servicios de las líneas 369 y 376. La primera conecta Buenavista con Punta de Teno, mientras que la segunda enlaza la Estación de La Orotava con Las Dehesas y El Rincón. El aumento de viajes se aplicará tanto en días laborables como durante los fines de semana.

Además, la línea 380 incorporará servicios con salida y llegada en La Orotava, ampliando así el recorrido habitual entre La Corujera y Tigaiga.

Más viajes en rutas interurbanas

Las líneas interurbanas también tendrán ajustes con la entrada en vigor del horario estival. La línea 139 sumará nuevas expediciones, al igual que la 138. Ambas extenderán su recorrido hasta Playa de la Nea.

La línea 122, que conecta Santa Cruz, Las Caletillas y Candelaria, reforzará su servicio con más frecuencias durante los fines de semana.

Estos cambios se integran en la reorganización de la oferta de transporte público para el verano, con especial atención a los desplazamientos hacia zonas de baño y núcleos de costa.

Líneas que dejan de operar durante el verano

La programación estival incluye también ajustes y suspensiones temporales. En la línea 023, el último servicio saldrá a las 19:15 horas. Además, su paso por El Pris se realizará a las 19:40 horas, en lugar de a las 19:15 horas.

A partir del 22 de junio, dejarán de operar las líneas 392, 410, 412, 419, 421 y 486. También se suspenderán las lanzaderas universitarias 605, 606, 608 y 611, coincidiendo con la programación de verano y el final de la actividad académica ordinaria.

Titsa recomienda consultar los horarios actualizados antes de viajar, ya que los cambios afectan a distintas zonas de Tenerife y pueden modificar tanto frecuencias como recorridos habituales.