Sindicatos denuncian que Granadilla ha pasado varias noches sin cobertura de la Policía Local

Los sindicatos Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias y UGT Canarias han denunciado este miércoles que el municipio tinerfeño de Granadilla se ha quedado varias noches sin cobertura de la Policía Local por falta de efectivos.

Estos dos sindicatos, que representan al 78% del cuerpo de funcionarios municipales, señalan que el problema puede agravarse durante los próximos meses, coincidiendo con el aumento de población derivado del verano y la actividad turística.

En un comunicado, recalcan que Granadilla cuenta con 58.752 habitantes empadronados, pero la población real, sumando residentes no empadronados, población flotante y visitantes, se sitúa en torno a las 70.000 personas.

Y agregan que éste es un municipio "especialmente sensible" por su extensión territorial, sus núcleos diseminados, la presencia del aeropuerto Tenerife Sur y una "intensa actividad" en el espacio público.

A ello se suma que Granadilla actúa como referencia policial nocturna para toda la zona, ya que los municipios limítrofes no disponen de Policía Local durante la noche.

Las organizaciones sindicales advierten de que, "cuando no puede cubrirse el turno nocturno en Granadilla, miles de vecinos se quedan sin su primera línea de respuesta ante accidentes, conflictos, episodios de violencia de género o cualquier emergencia que requiera presencia inmediata".

56 agentes

La plantilla dispone actualmente de 56 policías locales, de los que solo 43 prestan servicio operativo en la calle para cubrir las 24 horas del día durante los 365 días del año.

Los sindicatos recuerdan que el Decreto 75/2003 de coordinación de Policías Locales de Canarias fija para un municipio de las características de Granadilla una plantilla aproximada de 129 agentes.

"Esto supone que faltan más de 70 policías locales para alcanzar la dotación que correspondería al municipio", que en las dos últimas décadas, prácticamente ha duplicado su población, mientras el número de agentes que patrullan las calles "apenas ha variado".

Sin horas extra

La plantilla de la Policía Local acordó en asamblea el pasado 18 de mayo dejar de realizar horas extra como medida de protesta.

CCOO y UGT explican que la decisión responde también a una situación laboral pendiente de solución, pues entre 2019 y 2022, el Ayuntamiento abonó el complemento específico aplicando un valor del punto inferior al establecido, lo que generó una deuda acumulada que supera de media los 2.000 euros por agente, con cantidades cuya parte más antigua se remonta a más de seis años.

A ello se suma que el nuevo convenio, ya negociado y firmado, lleva siete meses pendiente de aprobación, mientras la plantilla continúa trabajando con un acuerdo que no se actualiza desde 2006.

Las organizaciones sindicales insisten en que el servicio ordinario se sigue prestando con normalidad y que la denuncia pública no busca alarmar a la ciudadanía, "sino trasladar con claridad una realidad que afecta directamente a la seguridad del municipio".

Los sindicatos reclaman al Ayuntamiento de Granadilla de Abona "un plan serio" de ampliación de plantilla que permita acercar el cuerpo a las cifras marcadas por la normativa autonómica y evitar que el municipio "siga afrontando noches sin Policía Local".

"La seguridad de casi 59.000 vecinos, que en verano se convierten en alrededor de 70.000 personas, no puede depender de que 43 agentes hagan el trabajo de una plantilla de unos 130", señalan los sindicatos.