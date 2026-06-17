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Shakira y Tenerife: el estribillo del Mundial 2026 que menciona a Icod de los Vinos

La artista de Barranquilla vuelve a inaugurar una Copa del Mundo 16 años después, tal y como ya hizo en Sudáfrica 2010

Shakira y Tenerife: el estribillo del Mundial 2026 que menciona a Icod de los Vinos

Shakira y Tenerife: el estribillo del Mundial 2026 que menciona a Icod de los Vinos / E. D.

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Aarón Cabrera Artiles

Santa Cruz de Tenerife

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá ya calienta motores y, como ya ocurrió en Sudáfrica 2010 —la única ocasión en la que España levantó una Copa del Mundo—, Shakira ha vuelto a ser una de las protagonistas musicales del torneo. La artista colombiana interpreta "Dai Dai" junto al cantante nigeriano Burna Boy, una de las canciones oficiales del Mundial 2026.

Lo curioso del himno del campeonato se esconde en uno de sus estribillos. Gracias al humorista tinerfeño Darío López, creador de la cuenta palanteproducciones, se ha generado una inesperada conexión con Canarias y, más concretamente, con Tenerife.

La confusión que sitúa a Tenerife en el mapa del Mundial

El cómico lagunero ha conseguido relacionar el municipio tinerfeño de Icod de los Vinos con la Copa del Mundo gracias a una curiosa coincidencia sonora presente en la canción.

Darío López compartió una story en Instagram en la que reaccionaba al tema con un mensaje que no tardó en llamar la atención de sus seguidores: "cuando escuchas la canción del Mundial y te sientes orgulloso de ser de ICOD". Y es que, si se presta atención a un momento concreto del estribillo, la similitud fonética puede llevar a pensar que Shakira pronuncia el nombre del municipio del norte de Tenerife.

¿Qué dice realmente la canción?

Aunque al oído pueda parecer que la cantante colombiana dice "Icod", la realidad es diferente. En ese fragmento del tema, Shakira canta "ikou", una expresión japonesa derivada del verbo iku ("ir") y que puede traducirse como un entusiasta "vamos" o "vámonos".

Así es 'Dai Dai' la nueva canción de Shakira para el mundial de fútbol.00 00 13 20.Imagen fija001

Así es 'Dai Dai' la nueva canción de Shakira para el mundial de fútbol / Shakira / EFE

De hecho, el estribillo juega precisamente con esa idea y repite la palabra "vamos" en cinco idiomas distintos: español, inglés, francés, italiano y japonés. Una fórmula que busca reflejar el carácter global del Mundial y unir a aficionados de todo el planeta bajo un mismo mensaje.

Una letra para recordar a los más pequeños que los sueños pueden cumplirse

La canción oficial del Mundial 2026 también tiene un componente solidario. Según ha explicado la propia Shakira, el objetivo es recaudar fondos durante el campeonato para destinarlos a programas educativos y deportivos para la infancia a través del Fondo de Educación de la FIFA.

La artista colombiana tendrá además una nueva oportunidad para lanzar su mensaje al mundo el próximo 19 de julio, fecha en la que se disputará la final del Mundial. El encuentro contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo de la Super Bowl, en el que también participarán artistas internacionales.

Noticias relacionadas y más

No sería la primera vez que Shakira firma uno de los grandes himnos de un Mundial. Ya lo hizo en 2010 con el inolvidable "Waka Waka", una canción que quedó ligada para siempre al triunfo histórico de España en Sudáfrica.

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