Planeta Fest acerca las artes escénicas inclusivas a centros especializados de Tenerife antes de su primera edición
Satélite Teatro desarrolla talleres intensivos en Tacoronte y San Cristóbal de La Laguna mientras el festival ultima una programación diseñada desde la accesibilidad y la participación
El festival Planeta Fest ha comenzado a desplegar su programación antes incluso de abrir oficialmente sus puertas. Como anticipo de su primera edición, Satélite Teatro está desarrollando en Tenerife una serie de talleres de artes escénicas dirigidos a personas usuarias de centros especializados, con el objetivo de fomentar la creatividad, la expresión y la participación cultural.
Las actividades se celebran entre los meses de junio en distintos espacios de la isla. Los primeros talleres tuvieron lugar del 15 al 17 de junio en el centro Naranjos de Luz, en Tacoronte, mientras que la programación continuará del 22 al 24 de junio en el Centro Ocupacional Los Verodes, en San Cristóbal de La Laguna. Cada propuesta se estructura en tres sesiones de dos horas y está diseñada para grupos de hasta veinte participantes.
Teatro como herramienta de inclusión y desarrollo personal
Los talleres se basan en dinámicas relacionadas con el movimiento, la expresión corporal y vocal, la creatividad y el trabajo en grupo. El proceso concluye con una pequeña muestra escénica construida a partir de las experiencias compartidas durante las sesiones.
La iniciativa se apoya en la metodología de Teatro Brut desarrollada por Satélite Teatro, una propuesta que pone el foco en las capacidades artísticas y personales de cada participante y que utiliza la creación escénica como herramienta para fortalecer la autoestima, la autonomía, la comunicación y el trabajo en equipo.
El director del festival, Brian Rodríguez Wood, explica que estos talleres buscan acercar el espíritu de Planeta Fest a colectivos que habitualmente encuentran más dificultades para acceder a la práctica artística.
Un festival con la accesibilidad como eje central
La accesibilidad será uno de los elementos principales de Planeta Fest, cuya primera edición se celebrará del 26 al 28 de junio en San Cristóbal de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife.
La organización ha diseñado medidas específicas para cada actividad y espacio. Entre ellas figuran itinerarios accesibles, materiales en braille, pictogramas de orientación, personal de apoyo y diferentes recursos de accesibilidad sensorial.
Además, cada espectáculo contará con una ficha informativa sobre accesibilidad en la que se detallarán las características del espacio y los apoyos disponibles para facilitar la participación del público. Entre los recursos previstos se incluyen interpretación en lengua de signos, audiodescripción, lectura fácil, mediación comunicativa, audioguías y auriculares de cancelación de ruido.
Planeta Fest reunirá a artistas y compañías locales, nacionales e internacionales en una programación mayoritariamente gratuita. Entre las propuestas destacan espectáculos de circo inclusivo, danza, teatro y música adaptada.
Una de las principales citas del festival tendrá lugar en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife, que acogerá el espectáculo De tú a tú, del colectivo Col·lectiu MUR. El festival está impulsado por Satélite Teatro y cuenta con el patrocinio de Fundación DISA, además del apoyo de distintas instituciones públicas y entidades vinculadas a la inclusión y la participación social.
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