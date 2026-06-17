Mercatenerife se integra en la estrategia de emergencias para catástrofes y otras incidencias

Mercatenerife será considerada una infraestructura crítica para garantizar el suministro de alimentación en caso de que se produzcan catástrofes u otras incidencias en la isla. Así lo indicó este miércoles la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, que explicó que se está procediendo a la actualización del Plan de Contingencia vinculado al Plan de Emergencias de la institución insular y que en ese marco se adopta esta decisión.

Tras la sesión semanal del Consejo de Gobierno, Dávila destacó la importancia de este recinto “para el funcionamiento de la isla y de la economía y, sobre todo, para garantizar el abastecimiento en la planificación estratégica de las emergencias”. Así pues, Mercatenerife se suma a otras infraestructuras críticas en las que ya estaban trabajando.

El Consejo de Gobierno también dio este miércoles luz verde a los expedientes de contratación para licitar dos proyectos de saneamiento “de gran envergadura” en los municipios de Santa Úrsula y Tacoronte, incluidos en los planes insulares de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Este anuncio lo realizó el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, que cifró la inversión en algo más de 3,3 millones de euros para ambas acciones.

Modernizar infraestructuras

Afonso manifestó que las actuaciones anteriores están destinadas a “modernizar y ampliar infraestructuras de saneamiento, dando continuidad a nuestro objetivo de avanzar en la implantación de sistemas separativos, así como la optimización del ciclo integral del agua, actuando como el principal motor financiero de los ayuntamientos para ejecutar infraestructuras que garanticen la salud pública y la conservación del litoral”.

Afonso hizo hincapié en el “valor estratégico que tiene el saneamiento en la gestión del gobierno insular”, y señaló que “garantizar la sostenibilidad en el ciclo integral del agua es una prioridad absoluta para proteger nuestro entorno”. Por su parte, la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández, remarcó que “actuamos como el principal aliado de los municipios para dar salida a demandas históricas que los consistorios no pueden asumir en solitario, como ejemplo de coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos”.

Otra actuación que pasó también este miércoles por el órgano de gobierno insular fue la recuperación del entorno de Los Lavaderos y la Fuente del Chorrillo, en el municipio de Vilaflor. Se trata de un proyecto integrado en el Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027. La inversión total asciende a 901.887 euros, de los que el Cabildo aporta el 90% y el Ayuntamiento de Vilaflor, el 10%.

Un enclave con historia

Los Lavaderos de El Chorrillo constituyen “un enclave de significativo valor histórico y etnográfico, íntimamente ligado a la gestión y distribución del agua en la localidad desde tiempos inmemoriales”, destaca el Cabildo. Este lugar, conocido como punto de confluencia de diversos nacientes cercanos, era esencial para el abastecimiento público de agua, destinándose tanto al consumo doméstico como al sustento de animales y a cubrir las necesidades básicas de higiene de los vecinos.

La evolución de este espacio patrimonial refleja la adaptación a las necesidades de los vecinos de Vilaflor a lo largo del tiempo. Inicialmente, una disposición rudimentaria de piedras junto a una atarjea marcaba el origen de lo que posteriormente se consolidaría como los lavaderos. Ya en el siglo XX, la necesidad de unas instalaciones adecuadas para el lavado de ropa se hizo evidente. En 1936 se llevó a cabo la construcción de un techo y la mejora de las pilas y la canalización, evidenciando la importancia de este lugar para la vida cotidiana.

“Una fuente situada detrás de los lavaderos, con una inscripción datada en 1903, y un módulo de medición de agua procedente de galerías cercanas testimonian la infraestructura hidráulica asociada a este sistema de distribución”, resalta la institución insular. En 2005, los lavaderos fueron rehabilitados, preservando su memoria para los habitantes y ofreciendo a los visitantes una ventana al pasado.