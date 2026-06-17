Ni Don Omar ni Chayanne: el festival de Canarias que reunirá a 14 estrellas internacionales en solo tres días

Lo que comenzó como una apuesta musical en Tenerife se ha transformado en uno de los mayores fenómenos de ocio de Canarias. El Tenerife Cook Music Fest celebrará del 16 al 18 de julio de 2026 una edición histórica marcada por los grandes nombres de la música latina y urbana y por un dato que confirma su crecimiento: las 40.000 entradas para el concierto de Don Omar se agotaron en menos de una hora.

A ese éxito se suma ahora la incorporación de Lola Índigo, una de las artistas españolas más escuchadas del momento, que actuará el 16 de julio en una programación que reunirá a 14 artistas internacionales durante tres jornadas consecutivas en la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Un aniversario con sabor a récord

El Tenerife Cook Music Fest alcanzará en 2026 su quinto aniversario convertido en una de las grandes citas musicales del verano en Canarias.

La edición llega después de que más de 60.000 personas pasaran por el festival en 2025 y con unas expectativas aún mayores tras el espectacular recibimiento obtenido por Don Omar. El artista puertorriqueño protagonizó uno de los anuncios más comentados de las últimas semanas al vender 40.000 entradas en menos de una hora para su única fecha confirmada.

Ese éxito ha reforzado la apuesta de la organización por una programación de alcance internacional.

Lola Índigo se suma a la fiesta

La última incorporación al cartel es Lola Índigo, una de las artistas más influyentes del panorama musical español.

La cantante aterrizará en Tenerife el próximo 16 de julio para ofrecer un espectáculo que promete convertirse en uno de los grandes momentos del festival. Con millones de reproducciones en plataformas digitales, múltiples discos de platino y una puesta en escena caracterizada por la danza y el impacto visual, la artista se ha consolidado como una de las figuras imprescindibles del pop y la música urbana.

Tres noches, una sola pulsera

La edición de 2026 reunirá a algunos de los nombres más destacados de la música latina, urbana y tropical.

Entre los artistas confirmados figuran Don Omar, Chayanne, Myke Towers, Farruko, Lola Índigo, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan, Gente de Zona, Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.

La propuesta permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de conciertos en un único recinto y con una sola pulsera de acceso.

De Myke Towers a Chayanne

El cartel destaca por la diversidad de estilos y generaciones. Myke Towers encabezará la jornada del 16 de julio junto a Lola Índigo, mientras que Chayanne será uno de los grandes protagonistas del día 17. La última jornada tendrá un marcado sabor caribeño con artistas históricos de la salsa, el merengue y la música tropical como Luis Enrique, Sergio Vargas, Tito Nieves, Hermanos Rosario o Elvis Crespo.

A ellos se suman nombres internacionales como Greeicy, una de las artistas colombianas más populares de la actualidad, y Gente de Zona, referentes mundiales de la música urbana cubana.

Un impacto que va más allá de la música

El crecimiento del festival también está teniendo consecuencias en la economía local. La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife mantiene abiertas más de un centenar de vacantes laborales vinculadas a distintos sectores que prestarán servicio durante el evento, desde hostelería y restauración hasta logística, transporte o atención al público.

Mientras continúan los preparativos, el Cook Music Fest afronta una edición que aspira a superar todos sus registros anteriores y consolidarse definitivamente como uno de los festivales musicales más importantes de Canarias.