EL DÍA invita a sus suscriptores al concierto de Patti LuPone en el Festival Veranos Taoro

El festival Veranos del Taoro recibirá este viernes, 19 de junio, una de las citas culturales más destacadas de su programación con la actuación de Patti LuPone, considerada una de las grandes figuras de la historia de Broadway. La artista estadounidense ofrecerá a las 22:00 horas, en el Parque de la Sortija de Puerto de la Cruz, un recital íntimo y exclusivo en el que repasará algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

EL DÍA invita a sus suscriptores

Con motivo de esta visita excepcional a Tenerife, EL DÍA ha puesto en marcha una promoción dirigida exclusivamente a sus suscriptores. Gracias a esta colaboración especial de fin de taquilla con el festival, quienes adquieran una entrada para el espectáculo recibirán una segunda invitación gratuita para su acompañante, facilitando así el acceso a una de las propuestas culturales más singulares de la temporada.

🎉 Una experiencia que va más allá de la música

Ganadora de tres premios Tony y dos premios Grammy, Patti LuPone ha construido una carrera artística de referencia internacional, protagonizando algunos de los musicales más influyentes de las últimas décadas. Su presencia en Canarias supone una oportunidad única para disfrutar en directo de una intérprete que ha dejado una huella imborrable en los escenarios más prestigiosos del mundo.

Las localidades destinadas a esta acción promocional son limitadas y estarán disponibles hasta completar el cupo asignado. Los suscriptores interesados podrán beneficiarse de la oferta utilizando el código promocional ELDIA26 al formalizar la compra de sus entradas a través de la plataforma oficial de Veranos del Taoro.

La presencia de Patti LuPone en Tenerife forma parte de la programación de Veranos del Taoro, un festival que cuenta con el respaldo del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias; el Cabildo de Tenerife, mediante Turismo de Tenerife; y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. La iniciativa suma además el apoyo de entidades privadas como el Gran Hotel Taoro, Binter, Coca-Cola, Heineken, Autolaca Canarias y Crea SGR, junto a otros organismos colaboradores que contribuyen a consolidar la proyección cultural del evento y su impacto en la comunidad artística y en el tejido cultural de las Islas.

Datos del evento

📅 Fecha: Viernes, 19 de junio

⏰ Hora: A las 22:00 h

📍 Lugar: Parque de la Sortija, Puerto de la Cruz

¿Cómo conseguir tu segunda entrada gratuita?

✅ Accede al enlace de venta del Festival Veranos Taoroy selecciona tus entradas.

✅ Elige dos localidades para el espectáculo.

✅ Introduce el código promocional ELDIA26 en el apartado "¿Dispone de un código promocional?".

✅ Completa el proceso de compra.

🎟️ ¡Así de sencillo! Gracias a la promoción exclusiva para suscriptores de EL DÍA, solo pagarás una entrada y la segunda será completamente gratuita. Hasta completar las plazas asignadas a esta acción especial.