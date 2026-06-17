La DGT avisa sobre una sanción común en verano: dormir en el coche puede costarte hasta 600 euros de multa a los conductores tinerfeños en estos casos

Con la llegada del verano, miles de conductores preparan escapadas, viajes por carretera y vacaciones improvisadas. En muchos casos, dormir en el coche se convierte en una alternativa para ahorrar dinero o descansar durante una ruta larga. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda en las condiciones que deben cumplir los conductores para poder dormir en el vehículo.

Diferenciar entre pernoctar y acompañar es clave para conocer en qué casos los conductores se enfrentan a sanciones y cuando está permitido.

En qué casos se puede dormir en el coche sin ser sancionado

La DGT en la Instrucción PROT 2023/14 aclara que una persona puede dormir dentro de su vehículo siempre que este se encuentre correctamente estacionado y la actividad desarrollada en su interior no trascienda al exterior. Es decir, el coche dormir dentro del vehículo es totalmente legal. El problema viene cuando los conductores despliegan elemento en el exterior, algo que afecta a la convivencia.

Si el conductor simplemente se limita a dormir en el vehículo sin alterar el espacio del exterior estará pernoctando, sin cometer ninguna infracción.

Los conductores pueden pernoctar en:

Aparcamientos públicos siempre que no exista una prohibición expresa

siempre que no exista una prohibición expresa Áreas de descanso situadas en carreteras y autopistas

situadas en carreteras y autopistas Autocaravanas correctamente estacionadas

No obstante, es conveniente revisar siempre la normativa municipal para asegurarse de que se está cumpliendo con la normativa.

¿Es legal dormir en el coche en España? / Neomotor

Diferencias entre pernoctar y acampar

Según explica la DGT, estacionar no es lo mismo que acampar. Se considera acampada cuando se ocupan espacios exteriores al vehículo o se realizan actividades que afectan al entorno como sacar mesas, sillas, colocar toldos o generar ruido excesivo puede convertirse en una capada ilegal.

Multas de hasta 600 euros

Dormir dentro del coche no implica una sanción en sí. Sin embargo, si las autoridades consideran que el conductor está acampando fuera de las zonas habilitadas, las multas pueden oscilar entre 60 y 600 euros, dependiendo de la normativa que aplique cada comunidad autónoma o municipio,

En el caso de espacio protegidos, las sanciones puede ser más graves. Las autoridades recuerdan los riesgos a los que se enfrentan los usuarios que decidan dormir en el vehículo durante los meses de verano, las altas temperaturas puede convertir esta acción en un peligro. Además de aumentar el riesgo de sufrir robos o situaciones inseguras.