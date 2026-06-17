La DGT avisa sobre una sanción común en verano: dormir en el coche puede costarte hasta 600 euros de multa a los conductores tinerfeños en estos casos
Tráfico recuerda en qué casos se puede dormir en el vehícuslo sin enfrentarse a sanciones económicas por ello
Con la llegada del verano, miles de conductores preparan escapadas, viajes por carretera y vacaciones improvisadas. En muchos casos, dormir en el coche se convierte en una alternativa para ahorrar dinero o descansar durante una ruta larga. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda en las condiciones que deben cumplir los conductores para poder dormir en el vehículo.
Diferenciar entre pernoctar y acompañar es clave para conocer en qué casos los conductores se enfrentan a sanciones y cuando está permitido.
En qué casos se puede dormir en el coche sin ser sancionado
La DGT en la Instrucción PROT 2023/14 aclara que una persona puede dormir dentro de su vehículo siempre que este se encuentre correctamente estacionado y la actividad desarrollada en su interior no trascienda al exterior. Es decir, el coche dormir dentro del vehículo es totalmente legal. El problema viene cuando los conductores despliegan elemento en el exterior, algo que afecta a la convivencia.
Si el conductor simplemente se limita a dormir en el vehículo sin alterar el espacio del exterior estará pernoctando, sin cometer ninguna infracción.
Los conductores pueden pernoctar en:
- Aparcamientos públicos siempre que no exista una prohibición expresa
- Áreas de descanso situadas en carreteras y autopistas
- Autocaravanas correctamente estacionadas
No obstante, es conveniente revisar siempre la normativa municipal para asegurarse de que se está cumpliendo con la normativa.
Diferencias entre pernoctar y acampar
Según explica la DGT, estacionar no es lo mismo que acampar. Se considera acampada cuando se ocupan espacios exteriores al vehículo o se realizan actividades que afectan al entorno como sacar mesas, sillas, colocar toldos o generar ruido excesivo puede convertirse en una capada ilegal.
Multas de hasta 600 euros
Dormir dentro del coche no implica una sanción en sí. Sin embargo, si las autoridades consideran que el conductor está acampando fuera de las zonas habilitadas, las multas pueden oscilar entre 60 y 600 euros, dependiendo de la normativa que aplique cada comunidad autónoma o municipio,
En el caso de espacio protegidos, las sanciones puede ser más graves. Las autoridades recuerdan los riesgos a los que se enfrentan los usuarios que decidan dormir en el vehículo durante los meses de verano, las altas temperaturas puede convertir esta acción en un peligro. Además de aumentar el riesgo de sufrir robos o situaciones inseguras.
- Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
- Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
- Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
- Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
- La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
- Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
- Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
- Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna