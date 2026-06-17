Control de la plaga de la filoxera en Canarias: Hacienda flexibilizará las medidas fitosanitarias tras localizar solo cuatro positivos en Tenerife

El Gobierno de Canarias mantiene bajo control la expansión de la filoxera en el Archipiélago. El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, presidió este martes una reunión técnica de seguimiento en la que se confirmó la detección de cuatro nuevos casos positivos en Tenerife, tras culminar la segunda ronda de prospecciones regionales.

Estos nuevos focos se localizaron entre los meses de abril y mayo en fincas abandonadas situadas en la "zona cero" de la plaga, bajo el ámbito de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Tacoronte-Acentejo. A pesar de estos hallazgos, Quintero ha destacado la "eficacia" de las medidas de erradicación ejecutadas en colaboración con los cabildos y los consejos reguladores, subrayando que se ha impedido con éxito la propagación del insecto a otras islas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, visita una finca en Los Baldíos, donde el Ejecutivo canario, en colaboración con viticultores de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vino de las islas, desarrolla un proyecto piloto con patrones americanos de viña para evaluar su resistencia a la filoxera / Andrés Gutiérrez

Balance de prospecciones: Tenerife sigue siendo la única isla afectada

Los datos aportados por la Consejería reflejan la magnitud del despliegue técnico para frenar la plaga desde su primera detección en julio de 2025:

Historial de muestreos: Hasta la fecha se han realizado un total de 9.610 prospecciones.

Hasta la fecha se han realizado un total de 9.610 prospecciones. Campaña de 2025: Se cerró con 7.779 controles y 89 resultados positivos (todos en Tenerife), cuyo material vegetal ya fue tratado y destruido de forma segura.

Se cerró con 7.779 controles y 89 resultados positivos (todos en Tenerife), cuyo material vegetal ya fue tratado y destruido de forma segura. Campaña de 2026: Suma 1.831 prospecciones con los únicos cuatro positivos ya mencionados.

La distribución por islas de los controles realizados este año ratifica el aislamiento del organismo nocivo, pues de las 1.831 inspecciones, 1.054 se concentraron en Tenerife. El resto se distribuyó de la siguiente manera para descartar focos secundarios: Lanzarote (346), La Palma (142), Gran Canaria (110), El Hierro (71), Fuerteventura (67) y La Gomera (41).

Alivio normativo para los viticultores ante la nueva campaña

Gracias a que no se han registrado casos fuera del perímetro de la zona demarcada y a que la situación epidemiológica está estabilizada, el consejero anunció un importante alivio para el sector vitivinícola isleño. Esta flexibilización modificará las restricciones vigentes impuestas por la Orden del 20 de agosto de 2025, la cual declaró de utilidad pública la lucha contra esta plaga de la vid y fijó las directrices de control de urgencia.

Primer plano de una filoxera sobre una hoja / Wine Enthusiast

En el encuentro técnico participaron también el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, personal del Servicio de Sanidad Vegetal, de la empresa pública GMR Canarias, organizaciones agrarias y agentes del SEPRONA de la Guardia Civil. Además, se expusieron las líneas maestras del futuro Plan Estratégico de la Vid en Canarias, basado en un estudio integral del sector.

Ensayos con patrones resistentes y ayudas de hasta 8.000 euros

Como parte de la estrategia a largo plazo, el Ejecutivo canario avanza en la experimentación con patrones de vid resistentes a la filoxera para analizar su rendimiento como portainjertos de variedades tradicionales y su adaptación al suelo y clima del Archipiélago. Estos ensayos se realizan en parcelas voluntarias de 2.500 metros cuadrados repartidas por Tenerife, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Para incentivar la participación de los viticultores en este proyecto —que tendrá una duración de cinco años— la Consejería no solo sufraga los costes de los injertos con personal especializado, sino que ha establecido un atractivo paquete de compensaciones económicas por parcela:

Primer año (Fase de implantación): Una ayuda directa de 4.000 euros .

Una ayuda directa de . Años siguientes (Fase de mantenimiento): Un pago anual de 1.000 euros durante los cuatro ejercicios posteriores.

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Toda la hoja de ruta fitosanitaria desarrollada en el Archipiélago se coordina bajo el paraguas del Plan de Contingencia de la Filoxera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, garantizando la seguridad del sector ante futuras alertas.