El chiringuito de Tenerife que solo abre en verano y triunfa con su pescado fresco junto al mar

Con la llegada del verano, comienzan los días de playa y muchos buscan chiringuitos donde disfrutar del buen tiempo, el mar y la gastronomía. En Tenerife, El Chiringuito de La Barranquera es uno de los lugares que vistan tanto vecinos como visitante. Se trata de un establecimiento situado junto a la costa de Valle de Guerra que se ha convertido en una parada obligatoria para quienes buscan disfrutar de pescado fresco en la isla.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos lo han visitado recientemente y no han dudado en compartir la experiencia con sus seguidores. "Este es el chiringuito de playa al que venimos todos los veranos. Pescado fresco del día, playita y buen rollo", aseguran.

El pescado fresco es uno de sus principales atractivos

El producto estrella de su carta es el pescado fresco del día, una propuesta que varía dependiendo el mercado. Entre las elaboraciones más demandadas destaca la morena frita, uno de los platos más vendidos del chiringuito.

En su visita, los creadores de contenido también disfrutaron de camarones, sardinas, peto y carne de fiesta, una alternativa para quienes prefieran carne frente al pescado. Además, el local les invitó a probar una ración de carne de cabra, un plato típico de la gastronomía canaria.

"Todo fresquito, recién cogido de esta mañana", destacan en el vídeo, donde muestra varios productos frescos que ofrece el establecimiento.

Un lugar perfecto para disfrutar en verano

Además de la oferta gastronómica, el entorno es uno de los principales atractivos para disfrutar durante el verano. Situado junto al mar, ofrece la posibilidad de disfrutar de un día de plata y culminarlo con una comida o cena con familia o amigos. "Se ha convertido en una visita imprescindible para nosotros cada verano", confirman.

El establecimiento dispone de una explanada para aparcar allí mismo y hacer la visita más fácil, pero no dispone de datáfono ni bizum.

Horario y ubicación

El Chiringuito de La Barranquera se encuentra en la calle El Atolón, La Barranquera, en la población de Valle de Guerra que pertenece al municipio de San Cristóbal de La Laguna. El establecimiento funciona sin reservas y atiende por orden de llegada.

Desde el establecimiento confirman que abren todos los días para ofrecer almuerzo y cenas, excepto los lunes que ofrecen servicio a partir de las 17:00 horas. Además, tan solo abre sus puertas durante los meses de verano y cierra cuando termina la temporada.