Tenerife cancela el proyecto Underwater Gardens, el primer parque regenerativo anfibio de Europa que iba a estar en el sur de la Isla
Lo anunció la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno junto al vicepresidente, Lope Afonso
Underwater Gardens, el primer parque regenerativo anfibio de Europa que se iba a construir en Punta Blanca, en el sur de Tenerife, ha sido cancelado. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, lo ha anunciado en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno junto al vicepresidente, Lope Afonso, informando sobre los cambios que ha habido en el proyecto impulsado por Marc García-Durán Huet, fundador y director general de la empresa que lleva el mismo nombre.
"He firmado el decreto por el que se deniega el proyecto Underwater Gardens como proyecto de interés insular", afirmó Rosa Dávila al comienzo de la rueda de prensa, donde informó que esta decisión va a ser elevada el próximo viernes al pleno del Cabildo.
La presidenta continuó exponiendo los argumentos para tomar este nuevo rumbo: "Esta decisión es una decisión a favor de Tenerife, de nuestro litoral, de la protección de nuestro patrimonio natural y del modelo que entendemos nosotros sobre el desarrollo de nuesta Isla. Este proyecto se planteaba en un ámbito muy especial, como es la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca, un entorno excepcional que no se puede ni sustituir ni imitar"
"Queremos empleo, inversión, innovación y actividad económica, pero con proyectos compatibles con la protección de nuestro territorio. Coherentes con el modelo de desarrollo de Tenerife, la Tenerife que defendemos. La sostenibilidad no puede ser un argumento publicitario, sino que tiene que tener un criterio real para la toma de decisiones. Ese planteamiento de proyecto regenerativo terminaba siendo un parque temático. Durante años hemos hablado de cambiar el modelo asumiento que no todo vale y que el crecimiento debe ser compatible con la conservación de los espacios que hacen de Tenerife un lugar único", ha sentenciado Rosa Dávila, en su justificación sobre la negativa del Cabildo tinerfeño al proyecto que se iba a ubicar en el sur de la Isla.
Un proyecto con detractores
La idea principal de este proyecto se basaba en "regenerar y no mantener el daño que ya está hecho y que sea un referente como destino a nivel internacional", según el director de comunicación de Underwater Gardens, Jordi Van Oostenryck. UNa coalición de más de veinte investigadores de instituciones académicas como la ULL, la ULPGC y el CSIC se había posicionado en contra de este proyecto el pasado mes de mayo, apuntando que el mismo carecía de rigor técnico y que utilizaba la apariencia de restauración ecológica para encubrir lo que definen como un modelo de "extractivismo con mejor imagen".
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