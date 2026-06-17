El Cabildo de Tenerife tumba el proyecto del Underwater Gardens en Guía de Isora

Encalla Underwater Gardens. El Cabildo de Tenerife anunció este miércoles que deniega su consideración como proyecto de interés insular, lo que supone que no puede seguir adelante. Se trata de una iniciativa empresarial a gran escala para desarrollar un parque regenerativo en Punta Blanca, en la Zona de Especial Conservación Teno-Rasca, sobre la que colectivos ecologistas ya habían advertido que no era tan sostenible como se planteaba. El objetivo ha sido el de combinar allí actividades de divulgación, conservación y restauración ambiental con una oferta complementaria vinculada al mar y a la naturaleza.

La presidenta insular, Rosa Dávila, firmó por delegación del Pleno el decreto que propone la denegación del proyecto de interés insular denominado oficialmente ‘Parque Regenerativo Underwater Gardens Park Tenerife’. “Esta decisión sobre un proyecto planteado para el litoral de Guía de Isora se adopta al considerar que la propuesta presentada ya no responde a los fundamentos que motivaron su declaración de interés insular en 2022, y será elevada al Pleno para su ratificación previo trámite de audiencia al promotor”, sostiene el grupo de gobierno del Cabildo.

Dávila dio a conocer la decisión al inicio de la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. “Esta es una decisión a favor de Tenerife; a favor de nuestro patrimonio natural y del modelo de isla que queremos construir”, mantuvo, y argumentó que la Zona Especial de Conservación Teno-Rasca es “uno de los espacios de mayor valor ecológico de Canarias y de Europa”, “un entorno excepcional que no se puede sustituir ni imitar” y “cuya preservación forma parte de nuestra responsabilidad como institución”.

Recorrido del proyecto

Hay que retroceder a 2022 para entender el camino que ha venido después. La iniciativa fue declarada por entonces de interés insular dado su carácter estratégico para la diversificación de la oferta turística de Tenerife y a su vinculación directa con la investigación científica, la educación ambiental y la regeneración de ecosistemas marinos. “Sin embargo, durante la tramitación del expediente se han constatado cambios sustanciales respecto a la propuesta que sirvió de base para la declaración de interés insular”, afirma ahora el Cabildo.

Según los datos aportados este miércoles, le requirió al promotor la reconfiguración del proyecto para adaptarlo a la normativa vigente, “eliminando las actuaciones previstas sobre suelo rústico de protección ambiental y concentrando el desarrollo en suelo rústico común, manteniendo siempre la naturaleza regenerativa que justificó el interés insular de la iniciativa”. Tras aquello, la corporación tinerfeña considera que la documentación finalmente presentada no cumple estos requisitos. “Además, el proyecto carece de las autorizaciones científicas necesarias para desarrollar las actuaciones de regeneración marina que constituían el elemento central de la propuesta”, añade.

Más en detalle, la resolución pone de manifiesto que existe una “relación directa e inseparable” entre las actuaciones previstas en tierra y las actividades científicas y de restauración ambiental planteadas en el ámbito marino. “Sin la ejecución de estas últimas, carecen de justificación los equipamientos destinados a la divulgación científica, la investigación, la biodiversidad o las actividades vinculadas al buceo que formaban parte del concepto original del parque regenerativo”, indica el Cabildo.

Usos recreativos y lúdicos

Así las cosas, la institución insular concluye que la propuesta ha evolucionado hacia un modelo centrado principalmente en usos recreativos y lúdicos, alejándose de los objetivos de investigación, conservación y regeneración ambiental que motivaron su declaración de interés insular. También plantea que el proyecto incorpora determinados usos incompatibles con esta figura de ordenación territorial.

“La decisión se adopta tras cuatro años de tramitación administrativa y después de reiterados requerimientos para completar y adaptar la documentación exigida”, remarca el Cabildo, cuya presidenta también se detiene en el “rigor técnico y jurídico” que ha presidido el procedimiento administrativo.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, compareció junto a Dávila, y destacó que el proyecto de interés insular “se circunscribe única y exclusivamente a la vertiente de tierra situada en suelo rústico común, dentro de lo que conocemos como Garden Gate”. Y añade: “En cualquier caso, es un proyecto que no puede entenderse sin el lado mar, pues ambos están íntimamente relacionados”, y recordó que era “un requisito estrictamente necesario e insoslayable contar con la autorización y la viabilidad técnica y jurídica tanto de la parte marítima como del suelo rústico de protección costera”. El vicepresidente insular sintetizó: “Lo que nació con la vocación de ser un parque regenerativo científico y sostenible se ha desvirtuado hasta convertirse en un recinto recreativo, sin ninguna conexión real con la regeneración ambiental”.

Celebración de los colectivos ecologistas

Los 34 colectivos ecologistas y deportivos integrantes de la plataforma Salvar Punta Blanca celebraron este miércoles la decisión esperan que esta suponga el “freno definitivo del macroproyecto turístico en la franja marina Teno-Rasca”. “Esto es una victoria de la lucha colectiva. Ojalá la presidenta del Cabildo de Tenerife escuche a la ciudadanía de verdad y ponga freno a otros proyectos ecocidas, como el Circuito del Motor o las ampliaciones de aeropuertos, puertos y carreteras que pretende poner en marcha. Hoy gana la lucha colectiva y jurídica”, declaran desde Salvar Punta Blanca en una nota.

Dávila puntualizó que “esta decisión también refleja una forma de entender el desarrollo de la isla”. E insistió en que “queremos inversión, empleo, innovación y actividad económica. Pero queremos proyectos compatibles con el territorio y coherentes con el modelo de Tenerife que defendemos”.