El Cabildo de Tenerife licita obras de saneamiento por 3,3 millones en Santa Úrsula y Tacoronte

El Cabildo de Tenerife ha aprobado este miércoles la licitación de dos proyectos de saneamiento en Santa Úrsula y Tacoronte por valor de 3,36 millones de euros, una actuación que se suma a nuevas inversiones en empleo juvenil y recuperación patrimonial acordadas este miércoles por el Consejo de Gobierno insular.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha explicado respecto al saneamiento que las actuaciones permitirán modernizar y ampliar las redes de alcantarillado en los ámbitos de La Bastona, en Santa Úrsula, y Mesa del Mar, en Tacoronte, con el objetivo de avanzar en la implantación de sistemas separativos y optimizar el ciclo integral del agua.

Afonso, en la rueda de prensa posterior al consejo, ha destacado el carácter "estratégico" de estas infraestructuras para garantizar la sostenibilidad hídrica, la salud pública y la conservación del litoral.

En Santa Úrsula, el proyecto cuenta con un presupuesto de 1,79 millones de euros, financiado en un 90 % por el Cabildo, y contempla la instalación de una red separativa de saneamiento, la ejecución de una red de aguas pluviales y la renovación parcial de la red de abastecimiento.

Por su parte, la actuación prevista en Mesa del Mar dispone de una inversión de 1,57 millones de euros, de los que el Cabildo aporta el 80 %. Esto permitirá resolver "déficits históricos" en la recogida de aguas residuales mediante nuevas conexiones y el despliegue del colector general en la calle Mesa del Mar.

Ambas obras tendrán un plazo de ejecución de 16 meses.

Además, el Consejo de Gobierno ha dado cuenta de la resolución de una convocatoria de subvenciones destinada a fomentar el empleo juvenil cualificado, dotada con 1,76 millones de euros. La iniciativa, gestionada a través de Fifede, permitirá financiar la contratación durante un año de 54 jóvenes titulados desempleados mediante contratos formativos para la obtención de práctica profesional en 18 entidades públicas de la isla.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha asegurado que facilitar el acceso al empleo de los jóvenes constituye una prioridad para el gobierno insular. Por otra parte, la corporación insular ha anunciado que destinará más de 811.000 euros a la recuperación del entorno de Los Lavaderos y la Fuente del Chorrillo, en Vilaflor de Chasna, dentro del Programa Insular de Patrimonio Histórico 2023-2027.

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La inversión total asciende a 901.887 euros, de los que el Cabildo aportará el 90 % y el Ayuntamiento de Vilaflor el 10 % restante. La actuación, que se desarrollará entre 2026 y 2028, permitirá conservar y poner en valor este conjunto etnográfico vinculado históricamente al abastecimiento y gestión del agua en el municipio. El Cabildo tinerfeño ha señalado que la intervención contribuirá a preservar un espacio de gran valor patrimonial y social para la isla.