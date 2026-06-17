El secreto del éxito de la Bodega Comarcal Valle de Güímar: más de cien viticultores y un enólogo con solera

A la altura del kilómetro cuatro de la carretera de Los Loros, en el municipio de Arafo, se levanta la Bodega Comarcal Valle de Güímar, que parece enarbolar las más de 30 medallas al año que avalan su buen hacer, un mérito que se repite en los últimos ejercicios alternando éxitos con sus marcas: el año pasado, Brumas de Ayosa; este, Pico Cho Marcial. Es el reconocimiento a una labor callada en la que los más de cien viticultores asociados a esta bodega son parte fundamental. De ahí que el personal advierta una máxima casi de Perogrullo: sin ellos no habría vino.

Nada más entrar a las instalaciones, una placa recuerda la efeméride de la inauguración de este templo vitivinícola del Valle de Güímar: 6 de julio de 1998, fecha de la inauguración siendo presidente del Gobierno de Canarias el recordado Manuel Hermoso y titular de la entidad, Marcial Gómez.

Ocho premios Agrocanarias y reconocimiento internacional

Esta bodega comarcal está de enhorabuena después de haber sido reconocida con ocho premios en la última edición del Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias, certamen organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Ejecutivo autonómico, además de lograr el reconocimiento a su producción tanto a nivel nacional como internacional. Así quedó de manifiesto en la visita que realizó la mañana de este martes el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno autonómico, Narvay Quintero, quien fue recibido por el presidente de la entidad, José Bruno Albertos, en presencia de los alcaldes de Arafo, Juan Ramón Martín, y Güímar, Carmen Luisa Castro, así como de la concejala de Desarrollo Rural y Pesquero, Medio Ambiente Natural y Educación de Candelaria, Maeva Tendero.

El consejero regional Narvay Quintero visita la Bodega Comarcal Valle de Güímar / María Pisaca

Junto a los agricultores que cosechan la vid y que mantienen el testigo tres generaciones después, en la mayoría de los casos, cabe destacar el papel del enólogo de la Bodega Comarcal Valle de Güímar, Pedro Lorenzo, que hace un repaso por los premios cosechados por esta entidad que bien se podría decir que ha recibido el Óscar del vino. Entre los reconocimientos internacionales más recientes sobresalen los obtenidos en los prestigiosos Premios Sinve, considerados por muchos profesionales como una de las grandes referencias del sector. Allí, la bodega logró este año que su espumoso de Malvasía Aromática 100% fuera distinguido como el mejor de su categoría frente a elaboraciones de otras regiones vitivinícolas españolas y europeas. Además, el Brumas de Ayosa Blanco Seco obtuvo la máxima puntuación de su categoría, consolidándose entre los vinos más valorados del certamen.

A estos galardones se suman los reconocimientos obtenidos en concursos regionales y nacionales como Agrocanarias, Alhóndiga y el Concurso de Vinos Villa de La Orotava, además de la presencia habitual de sus vinos en certámenes internacionales como el Cervim, especializado en viticultura de montaña y heroica, donde la bodega suele cosechar una importante cantidad de medallas.

Pedro Lorenzo, el guardián del secreto

Entre los culpables del éxito, Pedro Lorenzo lleva cerca de 30 años vinculado a la Bodega Comarcal Valle de Güímar y forma parte de la historia de la entidad desde sus primeras etapas, cuando comenzó su andadura en unas instalaciones provisionales en Chacona, junto a las Pirámides de Güímar. Natural del barrio de El Rincón, heredó de sus abuelos la pasión por la viticultura y el respeto por el trabajo de la tierra.

Pedro Lorenzo, enólogo de la Bodega Comarcal del Valle de Güímar. / María Pisaca

Técnico en Enología y responsable de elaboración durante las últimas décadas, resume el secreto del éxito en una receta sencilla: «Mucho trabajo, constancia, formación continua y no dormirse en los laureles».

«La receta del éxito es sencilla: trabajo, constancia, formación y no dormirse en los laureles», pone en valor Pedro Lorenzo, enólogo de la bodega del valle de Güímar

Antes incluso de convertirse en el depositario de la clave del éxito, recuerda que siendo un chiquillo ya transitaba por la bodega limpiando, lo que le permite una visión privilegiada hasta lograr la ‘pócima mágica’.

El reto del relevo generacional

José Bruno Albertos (Arafo, 65 años) es presidente de la Bodega Comarcal Valle de Güímar desde 2011. Viticultor por tradición familiar, tomó el relevo de su padre en las viñas mientras trabajaba en el sector del transporte y la mensajería. Nacido y criado en el municipio, ha consolidado una entidad que agrupa a un centenar de socios de Arafo, Güímar y Candelaria. No pasa por alto que «uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector es el relevo generacional; mis hijos no saben ni dónde tengo los canteros».

«Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector es al relevo generacional», afirma José Bruno Albertos, presidente desde 2011 de la Bodega Comarcal

Entre la delegación de políticos que agasajan a los responsables de la bodega comarcal, el alcalde de Arafo, Juan Ramón Martín -conocedor de primera mano de esta actividad, pues se costeó su carrera de Historia trabajando los veranos en esta empresa-, brinda por un futuro próspero para el Valle de Güímar.