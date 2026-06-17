La Aemet prevé una jornada con cielos nubosos este miércoles en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada con intervalos nubosos que tenderán a cielos completamente nubosos, predominando los cielos poco nubosos en el este.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 20 y 27 grados.

En viento soplará flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento del noroeste.

Previsión general

A nivel general, la predicción indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte en general y de poco nubosos en el sur de las islas montañosas.

Viento del norte, más intenso en vertientes expuestas.

Cielos nubosos en Canarias, archivo. / Alicia Armas

Islas occidentales

La previsión para el resto de islas occidentales es la siguiente: