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La Aemet prevé una jornada con cielos nubosos este miércoles en Tenerife

Los termómetros oscilarán entre los 20 y 27 grados en la isla

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

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Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada con intervalos nubosos que tenderán a cielos completamente nubosos, predominando los cielos poco nubosos en el este.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 20 y 27 grados.

En viento soplará flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento del noroeste.

Previsión general

A nivel general, la predicción indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte en general y de poco nubosos en el sur de las islas montañosas.

Viento del norte, más intenso en vertientes expuestas.

Cielos nubosos en Canarias.

Cielos nubosos en Canarias, archivo. / Alicia Armas

Islas occidentales

La previsión para el resto de islas occidentales es la siguiente:

Noticias relacionadas y más

  • La Gomera: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el sur.
  • La Palma: Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y noroeste.
  • El Hierro: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertiente este y extremo noroeste.

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