La Aemet prevé una jornada con cielos nubosos este miércoles en Tenerife
Los termómetros oscilarán entre los 20 y 27 grados en la isla
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Santa Cruz de Tenerife
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles una jornada con intervalos nubosos que tenderán a cielos completamente nubosos, predominando los cielos poco nubosos en el este.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 20 y 27 grados.
En viento soplará flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste; en cumbres centrales, viento del noroeste.
Previsión general
A nivel general, la predicción indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte en general y de poco nubosos en el sur de las islas montañosas.
Viento del norte, más intenso en vertientes expuestas.
Islas occidentales
La previsión para el resto de islas occidentales es la siguiente:
- La Gomera: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertientes este y noroeste y con brisas en el sur.
- La Palma: Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo del norte, más intenso en vertientes este y noroeste.
- El Hierro: Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del norte, más intenso en vertiente este y extremo noroeste.
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