La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas este jueves
Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 27 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo en Tenerife este jueves. En concreto, en una jornada en la que en el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, habrá un predominio de cielos nubosos, el principal cambio es que vuelven las lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de claros por la tarde.
En el resto de vertientes, habrá intervalos nubosos y estará despejado en cumbres centrales.
Las temperaturas, con pocos cambios, oscilarán entre los 22 y 27 grados, mientras se espera viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales viento moderado del oeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur.
Baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas de mayor relieve a primeras horas. Viento flojo a moderado del norte a noreste aumentando por la tarde.
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