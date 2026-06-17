Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Princesa Leonor en CanariasTiempo en TenerifeSalida de Txus Vidorreta del CB CanariasPolicías de negro de Santa CruzAdiós a Underwater GardensMarruecos amplía su capacidad militarDroga en Canarias
instagramlinkedin

La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas este jueves

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 27 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un cambio de tiempo en Tenerife este jueves. En concreto, en una jornada en la que en el norte, por debajo de 1200 a 1300 metros, habrá un predominio de cielos nubosos, el principal cambio es que vuelven las lloviznas ocasionales en medianías del nordeste a primeras horas y apertura de claros por la tarde.

En el resto de vertientes, habrá intervalos nubosos y estará despejado en cumbres centrales.

Las temperaturas, con pocos cambios, oscilarán entre los 22 y 27 grados, mientras se espera viento flojo del norte, más intenso en la vertiente este y el extremo noroeste y con brisas en el oeste. En cumbres centrales viento moderado del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, la Aemet indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte y de poco nubosos en el sur.

Noticias relacionadas y más

Baja probabilidad de lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas de mayor relieve a primeras horas. Viento flojo a moderado del norte a noreste aumentando por la tarde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guía para moverse este viernes por Tenerife durante la visita del papa León XIV: cortes de tráfico, aparcamiento, guaguas y tranvía
  2. Óscar Marrero, el joven de Tenerife que pasó de no destacar en la ESO a ser el mejor expediente de la ULL: 'Una nota no te define
  3. Horarios de la visita del papa León XIV a Tenerife: llegada, actos en La Laguna, papamóvil y misa en Santa Cruz
  4. Dos gemelos de Tenerife, entre las mejores notas de la PAU 2026: así es la historia de David y Javier Marrero
  5. La UE lo hace oficial y cambia las normas: los bares y restaurantes de Tenerife tendrán que retirar las monodosis de azúcar o salsas a partir de agosto
  6. Visita del papa León XIV a Tenerife, en directo: el pontífice descansa ya en el Palacio Episcopal de Gran Canaria tras un día cargado de actos
  7. Vuelca un camión en la TF-1 a la altura de Güímar y provoca retenciones
  8. Un Ave María para la historia: Chago Melián une en su canto a La Candelaria y al Cristo de La Laguna

Urbano López Bonilla, el último quesero de Tacoronte: "La burocracia es el gran obstáculo para el relevo generacional en la ganadería de Tenerife"

Urbano López Bonilla, el último quesero de Tacoronte: "La burocracia es el gran obstáculo para el relevo generacional en la ganadería de Tenerife"

El Cabildo de Tenerife tumba el proyecto del Underwater Gardens en Guía de Isora

El Cabildo de Tenerife tumba el proyecto del Underwater Gardens en Guía de Isora

La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas este jueves

La Aemet anuncia un cambio de tiempo en Tenerife: vuelven las lloviznas este jueves

Tenerife tumba el proyecto Underwater Gardens, el primer parque regenerativo anfibio de Europa que iba a estar en el sur de la Isla

Tenerife tumba el proyecto Underwater Gardens, el primer parque regenerativo anfibio de Europa que iba a estar en el sur de la Isla

Titsa refuerza once líneas para acudir a las hogueras de San Juan en Tenerife

Titsa refuerza once líneas para acudir a las hogueras de San Juan en Tenerife

Shakira y Tenerife: el estribillo del Mundial 2026 que menciona a Icod de los Vinos

Shakira y Tenerife: el estribillo del Mundial 2026 que menciona a Icod de los Vinos

Planeta Fest acerca las artes escénicas inclusivas a centros especializados de Tenerife antes de su primera edición

Planeta Fest acerca las artes escénicas inclusivas a centros especializados de Tenerife antes de su primera edición

Ecologistas esperan el "freno definitivo" al Underwater Gardens en Tenerife tras la denegación de la declaración de Interés Insular

Ecologistas esperan el "freno definitivo" al Underwater Gardens en Tenerife tras la denegación de la declaración de Interés Insular
Tracking Pixel Contents