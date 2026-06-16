El secreto gastronómico del Gran Hotel Taoro: sushi, producto canario y vistas al Teide

Hay lugares donde una comida se convierte en algo más que una experiencia gastronómica. Lugares donde el paisaje, el producto y la historia del entorno terminan formando parte del plato. En el norte de Tenerife existe uno de esos rincones y, a partir de este verano, será posible descubrirlo también a la hora del almuerzo.

El restaurante OKA, ubicado en el emblemático Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz, reabrirá sus puertas el próximo 18 de junio incorporando una de las principales novedades de la temporada: la apertura de su servicio de almuerzos durante los fines de semana. Una oportunidad para disfrutar de una propuesta culinaria que conecta Japón, el Mediterráneo y Canarias desde una de las terrazas con mejores vistas de la isla.

La cocina japonesa que mira al Atlántico

Desde su privilegiada ubicación sobre Puerto de la Cruz, OKA ha construido una identidad propia basada en la combinación de la técnica japonesa con los productos del entorno.

La propuesta gastronómica parte de una idea sencilla pero ambiciosa: utilizar la temporada, la pesca diaria y los ingredientes locales para reinterpretar la cocina nipona con influencias mediterráneas y guiños a los sabores canarios. El resultado es una carta en constante evolución donde conviven nigiris, usuzukuris, tartares, elaboraciones a la brasa y creaciones que cambian según el mercado y la disponibilidad del producto.

Todo ello en un entorno donde el Atlántico, el valle de La Orotava y el Teide se convierten en parte del escenario.

El sello de Ricardo Sanz

Detrás de OKA se encuentra Ricardo Sanz, considerado uno de los grandes referentes de la cocina japonesa en España.

Su trayectoria está ligada al desarrollo de este tipo de gastronomía en el país y fue uno de los pioneros en lograr una estrella Michelin con una propuesta internacional basada en la cocina japonesa. Junto a él trabaja Emiliano Liska, encargado de aportar una visión contemporánea marcada por el equilibrio, la precisión y el respeto por cada elaboración.

La combinación de ambos ha permitido construir una propuesta que huye de los tópicos y busca ofrecer una experiencia gastronómica donde la técnica está al servicio del producto.

Una experiencia diferente durante el día

La principal novedad de esta temporada será precisamente la posibilidad de disfrutar de OKA durante las horas de luz.

La incorporación del servicio de almuerzos los sábados y domingos permite descubrir una perspectiva completamente distinta del restaurante. Durante el día, la terraza panorámica adquiere un protagonismo especial, ofreciendo una de las imágenes más espectaculares del norte de Tenerife.

La experiencia invita a disfrutar sin prisas de la gastronomía mientras el océano Atlántico y el Teide acompañan cada plato desde el horizonte.

Mucho más que una comida

La propuesta no termina cuando llega el momento del postre.

Quienes visiten OKA podrán prolongar la experiencia en Tagoror Lobby Bar & Lounge, uno de los espacios más reconocibles del Gran Hotel Taoro. Allí es posible continuar la sobremesa con cócteles de autor, cafés o una selección de bebidas en un ambiente relajado que mantiene la esencia elegante del histórico establecimiento.

Un hotel con más de un siglo de historia

La reapertura coincide además con una nueva etapa para el Gran Hotel Taoro, considerado el primer gran hotel de lujo de España. Inaugurado en 1890 y completamente rehabilitado, el establecimiento se ha convertido en uno de los referentes turísticos y gastronómicos del norte de Tenerife.

Junto a espacios como LAVA o Amalur, liderados por el chef Erlantz Gorostiza, OKA forma parte de una apuesta gastronómica que busca situar al hotel entre los principales destinos culinarios del Archipiélago.

Noticias relacionadas

Y ahora, con la llegada de los almuerzos de fin de semana, la cocina japonesa de autor de Ricardo Sanz suma un nuevo atractivo: disfrutar de Japón sin salir de Tenerife, con el Atlántico a los pies y el Teide vigilando desde la distancia.