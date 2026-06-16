Roberto Palmero, el talento canario que conquista el mundo del afro house

El productor y dj internacional Roberto Palmero, natural de La Laguna, continúa consolidándose como una de las figuras más destacadas de la música electrónica internacional. Con una trayectoria profesional que comenzó en 2008, Palmero ha dedicado su vida a la creación, producción y difusión de sonidos que han conquistado pistas de baile de todo el mundo.

Especializado en géneros como house, deep house y afro house, Roberto Palmero ha conseguido posicionar numerosas producciones entre los rankings de ventas más importantes de la escena electrónica global, demostrando una evolución artística constante y una capacidad única para conectar con el público a través de la música.

Además de su carrera como productor y dj, es fundador y director de Pura Music, sello discográfico desde el que ha impulsado numerosos lanzamientos dentro de la escena electrónica underground, consolidando una identidad musical propia reconocida por djs y seguidores de todo el mundo.

'Baamapo''

Actualmente, Roberto Palmero atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera gracias al lanzamiento de 'Baamapo', una producción afro house que está causando sensación en la industria musical internacional.

El track fue publicado a través de We’re Here, el prestigioso sello discográfico liderado por el reconocido artista canario Pablo Fierro.

Portada de 'Baamapo'. / E. D.

'Baamapo' ha logrado posicionarse en el top 10 de ventas mundiales de afro house en Traxsource, una de las plataformas más prestigiosas y respetadas para djs, productores y amantes de la música electrónica de todo el planeta.

En estos momentos, el track ocupa el puesto número 5 entre los temas afro house más vendidos del mundo, un logro extraordinario que confirma el excelente momento artístico que vive Roberto Palmero y su creciente reconocimiento dentro de la escena electrónica internacional.

Gran respaldo

La música de Roberto Palmero no solo ha conquistado las listas de ventas, durante los últimos años sus producciones han sonado en algunos de los festivales, clubes y eventos más importantes del mundo, siendo seleccionadas y apoyadas por artistas de referencia de la escena electrónica internacional.

Entre los nombres que han incluido música de Roberto Palmero en sus sets destacan figuras de la talla de Loco Dice, Jaime Jones Green Velvet, Joseph Capriati, Marco Carola, Pablo Fierro , Keinemusik y Bedouin, además de muchos otros referentes internacionales que han apostado por el sonido único y la identidad artística del productor canario.

Este reconocimiento por parte de algunos de los nombres más influyentes de la industria supone una confirmación del impacto que su música está generando en las pistas de baile de todo el planeta.

Embajador mundial

Desde Tenerife, Roberto Palmero continúa llevando el nombre de Canarias a los principales escenarios y plataformas internacionales, demostrando que el talento, la constancia y la pasión pueden romper cualquier frontera.

Su crecimiento constante dentro de la industria electrónica, el éxito mundial de 'Baamapo' y el apoyo recibido por algunos de los artistas más importantes del panorama actual reflejan una trayectoria construida sobre años de dedicación, trabajo y amor por la música.

Roberto Palmero. / E. D.

Con nuevos proyectos en camino y una proyección internacional en constante ascenso, Roberto Palmero se consolida como uno de los nombres españoles con mayor relevancia dentro de la escena afro house contemporánea.

Desde La Laguna para el mundo, Roberto Palmero continúa escribiendo una historia de éxito que sitúa a Canarias en el mapa global de la música electrónica. Una historia impulsada por el talento, la autenticidad y una pasión inquebrantable por la música.